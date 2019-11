Burger King ® prezanton Rebel Whopper ®: 100% Whopper ®, 0% mish

Sot, Burger King ® Kosovë, njofton se më në fund burger-i që të gjithë kemi pritur - Rebel Whopper ® ka mbërritur në Kosovë. Prezantimi në të njëjtën kohë në 25 vende njëherësh i Rebel Whopper në më shumë se 2 500 restorante, do të jetë prezantimi më i madh në historinë e markës Burger King, kështu Burger King do të bëhet zinxhiri më i madh i restoranteve që do të ofrojë qoften me bazë bimore në Europë.

Pas prezantimit të suksesshëm në Sh.B.A dhe Suedi bëri që adhuruesit e burger-ave në Europë të kërkonin qoften alternative me bazë bimore, duke i ofruar kështu një mënyrë tjetër për të shijuar shijen më të mirë që mund të pritet nga Whopper ®, por me qofte me bazë bimore.

Burger-i më i ri, “Rebel Whopper, që i bashkohet zinxhirit mbretëror të burger-ave konsiston në: i pjekur në skarë me flakë, me bazë bimore, shoqëruar me domate të freskëta, sallatë të freskët, majonezë, ketchup, kastraveca turshi, qepë dhe bukë me fara susami. Qoftet e pjekura në skarën e Burger King, i kanë të gjitha cilësitë e pjekjes në skarë me flakë të cilat ju i dini dhe i doni, krijuar për ju nga krijuesit e Whopper-it ikonik.

Rebel Whopper ka qënë në zhvillim për disa kohë, ku Burger King së bashku me “The Vegetarian Butcher” kanë krijuar qoften me bazë bimore për të gjitha shijet. Të dy markat u bënë bashkë dhe krijuan një produkt që pritet të ndryshojë për mirë industrinë e Shërbimit të Restoranteve të Shpejta përgjithmonë.

David Shear, Presidenti i Burger King për zonën EMEA (Europe, Middle East, Asia) u shpreh: “Ne kemi besim se Rebel Whopper është burger-i që të gjithë kemi pritur, burger-i me bazë bimore që na jep alternativën më të mirë të Whopper-it ikonik por pa mish. Unë jam i emocionuar dhe tani i lë rradhën Rebel Whopper që të “flasë” dhe konsumatorët tanë mund të tregojnë ndryshimin!”

Jaap Korteweg, themeluesi i “The Vegetarian Butcher” u shpreh: “Bashkëpunimi me Burger King për projektin e Rebel Whopper ka qënë i mahnitshëm, dhe ne mezi presim që konsumatorët e Burger King ta shijojnë atë.”

Ky produkt i ri që i shtohet menu-së do të forcojë më tej alternativat e burger-ave pa mish të Burger King dhe do të qëndrojë përballë produkteve ikonike të Burger King, si Whopper® i pjekur në skarë me flakë si një alternativë ose si një shoqërues.

Rreth BURGER KING®

