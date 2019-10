Përfitimet nga kontakti me sy

Gjatë një bisede njerëzit zakonisht kontaktojnë me sytë nga 30 deri në 60 për qind të kohës. Por, për të krijuar një lidhje emocionale të vërtetë, duhet të jetë vërtet nga 60 deri në 70 për qind. Përdorimi i kontaktit me sy është në avantazhin tuaj, teksa është një aftësi që mund të zotërohet me praktikë.

Nëse jeni duke u përpjekur të merrni pikë gjatë një mbledhje bordi ose duke kaluar një mbrëmje romantike me dikë, vështrimi juaj mund të thotë më shumë sesa fjalët tuaja.

Në vijim ju rendisim disa arsye se pse duhet të vlerësoni rëndësinë e mësimit të kësaj aftësie të rëndësishme në gjuhën e trupit:

1. Ju mban më shumë të vetëdijshëm

Në një grup shoqëror, nëse shihni dikë që shikon tek ju, mund të filloni të përqendroheni më shumë në veprimet dhe mënyrat tuaja. Mund të jetë një gjë pozitive nëse e merrni atë në mënyrën e duhur. Nëse vëreni që dikush po përpiqet të mbyllë shikimin e tij, kontrolloni nëse atë që po bëni është e përshtatshme.

2. Krijon dhe thellon tërheqjen

Kontakti i syrit rrit vetëdijen. Nëse shikoni romantikisht në sytë e të dashurit tuaj, ata menjëherë do të kenë ato fluturat nervoze që ndjejnë në barkun e tyre. Dhe kjo është kënaqësi për të dy.

Të gjithë e dimë se një buzëqeshje është një mënyrë e shkëlqyeshme për të krijuar dhe thelluar një tërheqje. Bashkimi i saj me një vështrim të thellë, merr një nivel tjetër. Lajmi i mirë është se ne e themi këtë jo vetëm nga përvoja jonë, por edhe me mbështetjen e shkencës, transmeton Bright Side, përcjell KosovaPress.

3. I bën fjalët tuaja më të paharrueshme

Pavarësisht nëse po flisni me një punëdhënës të ardhshëm ose interesin tuaj të dashurisë, mbajtja e shikimit të tyre është një shenjë besimi dhe sinqeriteti. Është një mënyrë efektive për të siguruar që ata t’i kushtojnë vëmendje dhe të mbajnë mend ato që po thoni.

Kjo teknikë mund të jetë po aq e efektshme nëse po jepni prezantime në biznes ose përpiqeni ta bëni fëmijën tuaj të kuptojë diçka. Kjo u vërtetua edhe në një studim që u krye në Universitetin e Wolverhampton.

4. Ndihmon njerëzit të të vërejnë dhe të të kujtojnë ty

Ju mund të keni vënë re se njerëzit e suksesshëm kanë një mënyrë të veçantë për të bërë gjeste dhe shikojnë njerëzit ndërsa flasin. Gjuha e tyre e fortë e trupit është çelësi i suksesit të tyre. Hulumtimet kanë treguar që kontakti me sy, i shoqëruar me një lëvizje të papritur, si kthimi i kokës ndërsa mbani shikimin e dikujt ose një lëvizje të papritur të duarve, mund t'i bëjë njerëzit të marrin vëmendje nga ju dhe t’ju kujtojnë.

Gjuha e fortë e trupit shoqëruar me një vështrim të thellë ka një ndikim shumë të fortë në një audiencë.

5. Mund të përdoret për të vërejtur një gënjeshtar

Shpesh keni dëgjuar deklarata si “shikoni në sytë e mi dhe më tregoni të vërtetën” në filma, kështu që është e natyrshme të supozojmë se gënjeshtra ndërsa shikon dikë është e vështirë. Sidoqoftë, është një mit që njerëzit shmangin gënjeshtrën ndërsa shikojnë drejtpërdrejt në sytë e dikujt, dhe shkenca e mbështet këtë. Por ky mit nuk është plotësisht i pabazuar. Megjithëse është e vërtetë që gënjeshtarët bëjnë më shumë kontakt me sytë sesa treguesit e së vërtetës, kur përballen me kontakt të drejtpërdrejtë me sy, njerëzit priren të jenë më të sinqertë.

6. Mund t’ju bëjë të dashuroheni

Disa nga skenat më romantike në filma janë ato ku të dashuruarit romantikisht shikojnë në sytë e njëri-tjetrit. Në fakt, ekziston edhe një shkencë pas kësaj. Ju mund të dashuroheni me dikë vetëm duke parë në sytë e tyre, por mund të mos jetë reciproke, sipas hulumtimit. Studiuesit që përdorin kamera të fshehura zbuluan se nëse një burrë shikon një grua për më shumë se 8.2 sekonda, ai ka më shumë të ngjarë të dashurohet me të, sesa në rast nëse e shikon atë për më pak se 4.5 sekonda.

Por ky konstatim nuk vlen për gratë. Pra, nëse jeni grua dhe shihni një mashkull që ju shikon për më shumë se 8.2 sekonda, dijeni vetëm se ai mund të ketë ndjenja për ju.

7. Tregon respekt dhe vlerësim

Vendosja e një kontakti të shëndetshëm me sy ndërsa flasim është një shenjë respekti dhe vlerësimi në shumicën e vendeve perëndimore, përfshirë SHBA-në. Kjo gjithashtu tregon se ju e konsideroni personin tjetër si të barabartë. Nëse ndiheni larg prej saj, njerëzit mund t'ju perceptojnë si jokompetentë ose jo të besueshëm.

Sidoqoftë, kultura të ndryshme në Azi dhe Afrikë konsiderojnë se të shikuarit drejtpërdrejt në sytë e dikujt është e pasjellshme dhe tregon mungesë respekti. Prandaj është e nevojshme të dini për kulturën dhe traditat e vendit ku ndodheni.

8. Mund t'ju ndihmojë të merrni pjesë në një mbledhje të re shoqërore

Ndonjëherë mund ta gjejmë veten në grumbullime shoqërore ku mund të mos njohim shumë njerëz, përveç mikpritësit. Këto raste janë një vend i shkëlqyeshëm për t’u shoqëruar dhe për të krijuar kontakte të reja. Dhe mbyllja e një shikimi mund të jetë një mënyrë e shkëlqyeshme për të filluar.

Nëse krijoni kontakte me sy me dikë në një tubim shoqëror, kjo tregon që dëshironi të afroheni me këtë person dhe të bëni një bisedë. Kjo është një mënyrë e mirë për të thyer akullin dhe për të formuar marrëdhënie kuptimplote.