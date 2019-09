Si ta trajtoni zbokthin në kushte shtëpiake

Zbokthi është mjaft i bezdisshëm por nuk ka të bëjë vetëm me një problem kozmetik.

Përtharja e lëkurës së kokës dhe stuhitë e grimcave të bardha që lëshohen nga floku shkaktohen nga një dermatit i lëkurës, myku, ekzema ose psoriaza.

Zbokthi kurohet edhe në shtëpi

Produktet kozmetike kundër zbokthit zakonisht përmbajnë substanca zinku kundër mykut dhe baktereve, katran që ngadalëson shumimin e qelizave të vdekura dhe acid salicilik që ndihmon në çlirimin e tyre me shpejtësi gjatë larjes.

Megjithatë, një sërë përbërës natyralë që gjenden lehtë në shtëpi ndihmojnë në zhdukjen e zbokthit.

Aspirina

Aspirina përmban acid salicilik ndaj është e mirë kundër zbokthit. Aspirinën pluhur mund ta shtoni në shampo sa herë që lani kokën. Mbajeni në kokë për 1 ose 2 minuta dhe më pas shpërlajeni me ujë të ngrohtë e të bollshëm.

Sodë buke

Soda e bukës është një nga përbërësit që nuk mungon në asnjë kuzhinë. Ajo është efikase kundër zbokthit. Fërkojeni kokën e lagur me një grusht me sodë buke . Mos e lani me shampo por shpërlajeni menjëherë. Soda e bukës pakëson sasinë e mykut që shkakton zbokth. Soda mund ta përthajë flokun në fillim por me kalimin e kohës koka do të prodhojë vajra natyralë duke e lënë flokun të butë dhe pa zbokth.

Uthulla e mollës

Aciditeti i uthullës së mollës vështirëson terrenin për rritjen e mykut dhe zbokthit. Përzieni një çerek filxhani me uthull molle dhe një çerek gote me ujë në një shishe dhe me të lyeni kokën. Mbulojeni kokën me një peshqir për 15 minuta deri në një orë dhe më pas lajeni kokën si zakonisht. Bëjeni këtë dy herë në javë.

Solucionet shpëlarëse të gojës

Nëse zbokthi ka marrë përmasa shqetësuese pas larjes, flokun shpërlajeni me një solucion dentar pa alkool. Më pas përdorni zbutësin. Solucionet shpëlarëse të gojës kanë vlera kundër mykut dhe parandalojnë zbokthin.

Vaji i arrës së kokosit

Është një kurë që funksionon. Përpara se të bëni banjë, hidhni 3-5 lugë gjelle me vaj arre kokosi në kokë, fërkojeni mirë dhe mbajeni për një orë. Më pas lajeni kokën me shampo si zakonisht.

Limoni

Masazhojeni kokën me dy lugë gjelle me lëng limoni dhe më pas shpërlajeni me ujë. Më pas, përzieni një lugë çaji me lëng limoni dhe një gotë me ujë dhe shpërlajeni kokën. Përsëriteni çdo ditë deri sa zbokthi të zhduket.

Kripa

Hidhni pak kripë mbi lëkurën e kokës. Bëni një masazh të mirëfilltë të kokës dhe më pas lajeni me shampoo si zakonisht.

Aloe Vera

Kjo bimë e mrekullueshme jo vetëm që heq zbokthin por edhe ndjesinë e kruajtjes. Masazhojeni kokën me xhel të aloe verës përpara se të bëni dush. Koka nuk do t’ju kruhet më.

Hudhra

Hudhra lufton bakteret dhe mykun që shkakton zbokthin. Me thelpinjtë e grirë e të shtypur mund të fërkoni kokën përpara se të bëni banjë. Për të shmangur erën e keqe mund të përzieni hudhrën me mjaltin.

Vaji i ullirit

Lyejini flokët dhe lëkurën e kokës me 10 pija vaj ulliri. Mbulojeni kokën me një qese dhe mbajeni gjatë natës. Të nesërmen lajeni kokën me shampoo./agroweb