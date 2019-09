New Yorku, shteti i dytë amerikan që ndalon cigaret elektronike me aromë

New Yorku bëhet shteti i dytë amerikan, pas Michiganit, që ndalon shitjen e cigareve elektronike me aromë. Reagimi vjen pas të paktën 450 rasteve të dyshuara të sëmundjes së mushkërive dhe 7 vdekjeve të dyshimta që janë raportuar në SHBA në javët e fundit, të shkaktuara nga tymosja e cigareve elektronike.

Përjashtim nga ndalimi bëjnë vetëm cigaret elektronike të aromatizuara me duhan dhe mentol.

Vendimi, i cili hyn në fuqi menjëherë, u mor nga Këshilli i Shëndetit Publik, me propozimin e guvernatorit demokrat, Andrew Cuomo.

Shitësit do të kenë dy javë afat për të hequr cigaret elektronike nga raftet.

Sipas të dhënave nga Departamenti i Shëndetit Shtetëror, pothuajse 40% e nxënësve maturantë të shkollave të mesme dhe 27% e nxënësve të viteve paramaturës, përdorin cigare elektronike.

Përdorimi i cigareve të aromatizuara në SHBA është rritur nga 10.5% në vitin 2014 në 27.4% në vitin 2018.

Pak ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se administrata e tij do të ndalojë shitjen e aromave të duhanit.

Sipas New York Times, në muajt e fundit në Shtetet e Bashkuara, dhjetëra njerëz që përdorin cigare elektronike janë shtruar në spital me probleme të frymëmarrjes, që në disa raste kanë rezultuar shumë serioze.

Mjekët po luftojnë për të nxjerrë një diagnozë, për shkak të pamundësisë së rindërtimit të saktë të natyrës së substancave thithëse.

New York Times shpjegon se problemet e mushkërive prekin kryesisht personat midis 20 dhe 30 vjeç, të cilët paraqiten në klinika dhe spitale me simptoma të tilla si vështirësi në frymëmarrje, marrje mendsh, të vjella dhe ndjesi të rraskapitjes. Për disa prej tyre është e nevojshme të qëndrojnë nën kujdes intensiv, me terapi që mund të zgjasin me javë.