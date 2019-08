Ecja mund të zvogëlojë rrezikun nga kanceri i zorrës së trashë

Aktiviteti fizik duket se zvogëlon rrezikun e kancerit në zorrën e trashë duke ulur yndyrën e trupit, inflamacionin dhe nivelin e insulinës në trup.

Kanceri i zorrës së trashë është në rritje në të gjithë botën dhe shkencëtarët vazhdimisht janë në kërkim të mënyrave për ta parandaluar atë. Një ekip studiuesish brazilianë argumentojnë se një aktivitet i thjeshtë i përditshëm që të gjithë mund ta praktikojmë mund të na ndihmojë të shpëtojmë nga ky kancer i përjetshëm.

Sipas artikujve të botuar në British Journal of ( revista britanike e kërkimeve) specialistë të kancerit të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Sao Paulos, kanë dalë në konkluzionin se ushtrimi i aktivitetit të përditshëm fizik të moderuar, të tilla si ecje, mund të zvogëlojë deri në 39% rrezikun e fazës së avancuar të polipeve adenomatoze, të cilat janë pararendës të kancerit të prostatës.

Studiuesit dolën në përfundim pasi analizuan të dhënat për 28.250 gra që kishin marrë pjesë në studimin e shëndetit II të Shëndetit Amerikan (NHS II), një nga studimet më të mëdha mbi faktorët kryesorë të rrezikut të sëmundjes kronike. Pjesëmarrësit ishin të moshës 25-42 vjeç dhe punuan si infermierë ose specialistë amerikanë.

Analiza e të dhënave nxori në pah marrëdhënien midis aktivitetit fizik gjatë adoleshencës dhe rrezikut për polipet adenomatoze më pas, përfshirë faktorë të tillë si pirja e duhanit, dieta, alkooli dhe historia familjare e kancerit të zorrës së trashë.

Shkencëtarët vunë në dukje se aktiviteti fizik në adoleshencë (12-22 vjeç) ul rrezikun e polipeve të adenomës me 7% krahasuar me pak ose aspak aktivitet fizik (d.m.th. më pak se 60 minuta në ditë). Gjithashtu, stërvitja vetëm në moshën madhore (23-64 vjeç) ul rrezikun me 9%, ndërsa ushtrimi gjatë gjithë jetës me 24%.

Siç shpjegon Dr. Leandro Rezende, një studiues në Shkollën e Mjekësisë në Universitetin e Sao Paulos dhe një nga autorët e studimit, "Aktiviteti fizik mund të zvogëlojë rrezikun e kancerogjenezës duke zvogëluar yndyrën e trupit, inflamacionin dhe nivelin e insulinës në trup".

Në të kundërt, jeta pasive, veçanërisht në adoleshencë, është një burim shqetësimi për shkencëtarët në lidhje me shoqërimin e saj me kancerin e zorrës së trashë.

"Megjithëse shumica e rasteve janë për njerëzit mbi 60 vjeç, numri i pacientëve nën 50 vjeç është vazhdimisht në rritje. Ne nuk e dimë nëse kjo është për shkak të overdiagnozës (kapjes së sëmundjes në fazë të hershme)apo faktit që gjithnjë e më shumë njerëz po i nënshtrohen kolonoskopisë ose ekspozimit të hershëm ndaj faktorëve të rrezikut, siç është jeta sedentare apo insaktiviteti fizik”, thotë studiuesi./ksp