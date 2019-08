Mbroni flokët me maskë të bananes

Bananet janë të pasura me kalium, antioksidantë dhe vitamina, kjo i bënë ato të kenë përfitime për flokët e njeriut.

Kështu preferohet që ju në kushte shtëpie të krijoni maskë për flokë nga banania, përcjell rtk.

Për të krijuar këtë maskë ju duhet të keni dy banane, 1 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle vaj kokosi dhe 1 lugë gjelle mjaltë.

Të gjitha këto duhet t’i tretni në një tas dhe më pas maskën aplikojeni në flokët tuaj.

Pas pesë minutave, ju duhet të pastroni flokët.

Flokët e juaja nga kjo maskë do të kenë shumë përfitime, ato do të shkëlqejnë, do të jenë më të buta, dorë reduktohet zbokthi dhe do të ndalohet rënia e tyre.

