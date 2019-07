Arsyeja përse bebet në jetimore nuk qajnë

Pak kohë më parë një nënë nga Uganda zbuloi në rrjetin social Facebook arsyen e trishtë përse bebet në jetimore nuk qajnë.

Dayna Magwr postoi një foto të saj dhe të vajzës, Luella. Postim që u bë menjëherë viral. Vajza ndodhej brenda shtratit të saj por arsyeja përse kjo u bë virale ishte për shkak të shkrimit.

Përse bebet në jetimore nuk qajnë?

“Dikur një misionar më pati treguar një histori në lidhje me bebet. Në lidhje në fakt me bebet që braktisen nga prindërit brenda jetimores. Ai tregim që më dogji totalisht trupin nga dhimbja. Atëherë sapo kisha sjellë në jetë Luellën, një bebe të vogël dhe sigurisht isha më e brishtë se më parë.

Ai më tregoi se jetimoret e Ugandës janë ndryshe. Atje bebet nuk qajnë. Madje brenda tyre kishte rreth 100 djepë me bebe. Por çuditërisht mbizotëronte qetësia. Mes tyre ndodhej një kujdestare. Ai e kishte pyetur atë se përse bebet nuk qanin.

Si kishte mundësi që mes një dhome plot me të porsalindur të mbizotëronte qetësia. Dhe më pas ai morri prej saj përgjigjen që nuk do ta harronte sa të kishte jetën. E madje as unë, asokohe nënë e një foshnje të porsalindur!

Ajo i shprehu atij se rreth 1 javë pasi bebet silleshin në jetimore qanin. Me orë të tëra madje. Më pas pushonin. Pushonin atëherë kur e kuptonin se askush nuk do të vinte atje për ta…

Ata e kuptonin se nuk do të vinte askush për ta, as për 10, as për 4 minuta, e madje ndoshta kurrë!!

Kjo ishte e dhimbshme, për një nënë është shkatërruese të dëgjojë këtë. Sapo shkova në shtëpi e përqafova direkt vogëlushen time, Luellën time, dhe i premtova se gjithmonë do të isha pranë saj. sa herë të qante në 2 të natës. Sa herë të qante ndërsa vritej, sa herë të kishte nevojë për mua!”

Postimi i Magers u bë menjëherë viral. Morri gati 54000 like dhe 21000 share. Dhe madje shumë revista e publikuan historinë e saj. Historinë e atyre vogëlushëve që kanë nevojë gjithmonë për ngrohtësi!

Nëna mos i braktisni fëmijët! Mbrohuni!

Nëna mos i lini fëmijët të qajnë! Shkoni direkt tek ata dhe i përqafoni!

Kujdestare! Jepjuni dashuri atyre fëmijëve. Mos i lini të ndihen vetëm. Ju mund të bëheni sadopak “nënë” për ta. Qoftë edhe 5 minuta në ditë, për secilin!/Bota e gruas