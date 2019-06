Tre kumbulla mjaftojnë për të pastruar zorrët dhe për të humbur shumë kg

Ka shumë receta të njohura të cilat stimulojnë humbjen e peshës në mënyrë natyrale, pa dëmtuar shëndetin. Ndër to është edhe receta e ujit të kumbullës që ju ndihmon të humbni shumë kile.

Ja se si të humbasësh kile me ndihmën e kumbullave

Duke supozuar se nuk ka formulë mrekullibërëse për humbjen e peshës, mund të themi me siguri se pas një diete të ekuilibruar të kombinuar me stërvitjen e rregullt dhe konsumimin e një pijeve holluese, është e mundur që të humbni peshë pa shumë përpjekje.

Uji i kumbullës përshpejton metabolizmin dhe e furnizon trupin tonë me fibrat e nevojshme për funksionimin e duhur të trupit dhe zorrëve.

Receta:

Përbërësit:

-3 kumbulla

-200 ml ujë

-1 limon

Përgatitja:

Vendosini tri kumbulla të thara në një gotë uji dhe lëreni në frigorifer gjatë natës. Të nesërmen, hani frutin dhe mbani ujin. Shtrydhni një limon dhe shtojeni në ujin e kumbullës. Piheni menjëherë në gllënjka të vogla. Kombinojeni konsumimin e kësaj pijeje me një dietë të ekuilibruar dhe trajnim të rregullt, në një kohë të shkurtër do të mund të humbësh shumë kile dhe më në fund do të ndihesh mirë me veten. /Revista Psikologjia/