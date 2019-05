“4 kalorësit apokaliptikë” që prishin lidhjen e çifteve

Psikologu amerikan John Gottman ka studiuar marrëdhëniet për 40 vjet dhe ka identifikuar katër lloje të rrezikshme të sjelljeve që ai i quan “katër kalorësit apokaliptikë”.

Lexoni me kujdes rekomandimet e këtij eksperti për të fuqizuar, forcuar dhe rifituar dashurinë në martesë.

Sjellja kur partneri tallet me ju

Treguesit: Një nga partnerët që talleshin me një tjetër privatisht ose në publik, i jep partnerit një nofkë fyese dhe nuk e vlerëson mendimin e tij. Thjesht, bashkëshorti tregon këtë sjellje që nuk e vlerëson partnerin dhe ndjehet shumë më i rëndësishëm pranë saj.

Si të rregullohet: Vendoseni veten në pozitën e një të dashur që është bërë objekt talljeje dhe përpiquni ta shihni situatën nga këndvështrimi i saj. Dhe pastaj mbani mend se sa e doni atë person, sa herë që doni të talleni me të.

Kritika e tepruar

Treguesit: Një nga partnerët është inatosur nga ndonjë gabim që bën partneri tjetër, madje edhe duke u kthyer në situata të ngjashme nga e kaluara. Si rezultat, nuk është as gabim të kritikohet, është personaliteti i një partneri, i cili do të rezultojë me fjalë si “ju gjithmonë bëni gjithçka të gabuar”.

Si të rregullohet: Mos përdorni një ton agresiv në bisedë dhe mos transformoni një problem të vogël në një milion të tjerë. Nëse pyetni me qetësi partnerin tuaj që të bëjë gjëra ndryshe herën tjetër, dhe më mirë akoma, duke i thënë kalimthi, pa i kushtuar rëndësi të madhe atij rasti, rezultati do të jetë shumë më i mirë.

Sjellje mbrojtëse pa marrë përgjegjësi

Treguesit: Një nga partnerët mendon se ka bërë diçka të gabuar, dhe për të shmangur kritikat, ai menjëherë përpiqet ta mbrojë veten në mënyrë agresive. Një gjendje e tillë karakterizohet nga fraza të tilla si: “Në të vërtetë, as nuk kam për të bërë!” “Ky nuk është faji im!” Dhe kështu me radhë. Si rezultat, partneri tjetër gjithashtu përgjigjet ashpër, dhe kjo përfundon me akuza të dhimbshme të ndërsjella.

Si të rregullohet: Në raste të tilla, partnerët duhet të marrin përgjegjësinë për sjelljen e tyre dhe të kërkojnë falje. Atëherë nuk do të humbni shumë kohë në argumente të pakuptimta.

Shmangia e konflikteve dhe injorimi i partnerit

Treguesit: Kur ata mendojnë se vjen stuhia, disa njerëz u pëlqejnë t’i përgjigjen ankesave shpejt dhe pa ndonjë emocion. Nga ana tjetër, disa injorojnë partnerin e tyre në të gjitha mënyrat e mundshme.

Si të rregullohet: Mos ikni ose të qëndroni vetëm me emocionet tuaja. Mundohuni ta zgjidhni menjëherë problemin në mënyrë të qetë dhe të ekuilibruar, pasi çdo gjë që vendoset nën qilim me kalimin e kohës bëhet gjithnjë e më e madhe dhe ka një shpërbërje./ksp