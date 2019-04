Dhjetë lajme të rreme dhe mitet më të rrezikshme për diabetin

Ndonjëherë, nëse nuk janë të bllokuara si spam, ata mbërrijnë në kutinë e postës: mesazhe që zmadhojnë rezultatet e trajtimeve misterioze kundër diabetit të mbajtur sekret nga mjekët për të mbledhur fitime me barna.

Por nëse në këto mesazhe, është e lehtë të njihet imazhi i lajmit të rremë, në disa raste informacioni i pasaktë arrin te pacientët në një mënyrë shumë më delikate, duke paraqitur veten me të gjitha zbukurimet e së vërtetës dhe problemet vijpër këtë arsye në Shoqëria Italiane e Diabetologjisë (SID) kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen në shumë raporte të rreme që qarkullojnë në internet, duke ftuar diabetikët që gjithmonë t’u kërkojnë mjekëve një konfirmim të asaj që kanë gjetur.

DiaRemedium kinez

Disa kohë më parë, për shembull, DiaRemedium, një fasho bazuar në parimet e mjekësisë kineze u pa si zgjidhje përfundimtare kundër nivelit të lartë të sheqerit në gjak: blogjet ishin të mbushura me pyetje, shumë prej tyre e blenë produktin besimplotë. Keqkuptimi u ngrit pjesërisht nga përballja me publikimin e veprave shkencore ku u mat sheqeri në gjak, por u testuan vetëm në kafshë dhe larg arritjes në klinikë; zgjimi ishte i hidhur për shumë njerëz, siç mund të shihet duke lëvizur përmes faqes Facebook të dedikuar për DiaRemedium, duke hyrë me zhgënjimin e atyre që shpenzuan dhjetëra euro për ta gjetur veten në pikën e fillimit ose më keq. Për shkak se asnjë hulumtim nuk ka treguar kurrë se ata punojnë dhe është gjithashtu e paqartë se çfarë ato përmbajnë.

Dietat e mrekullueshme

Shumë prej tyre kanë ndjekur një dietë me shumë, por diabetikët janë bërë keq për shkak se lodhen veshkat dhe rrisin rrezikun e ketoacidozës metabolike, një ndërlikim i rrezikshëm për shkak të pranisë në gjak të shumë trupave ketone, rezultat i një metabolizmi që tejkalon glukozën dhe mungesa ose rezistenca ndaj insulinës përdor acide yndyrore në vend të sheqernave. Asnjë dietë “e çuditshme” nuk e shëron diabetin, dieta “mesdhetare” është dieta e saktë për kontroll optimal të sëmundjes.

Nutraceutikët

Nutraceutiëkt janë komplekse “natyrale” të njohura si anti-diabetikë apo edhe si zëvendësues të insulinës, hormon për shpëtimin e jetës për 300 mijë italianë me diabet të tipit 1 dhe një terapi e domosdoshme për 800 mijë diabetikët e tipit 2 në dekompenzim metabolik. “Të bësh pa të do të thotë të kesh disa dëme ose edhe më keq”, nënvizon Giorgio Sesti, president i SID. Nuk ka studime që tregojnë efekte të jashtëzakonshme të nutraceutikëve kundër diabetit dhe “natyrisht”, atëherë, nuk është domosdoshmërisht sinonim me “e sigurt”.

Dieta e grupit të gjakut

I lidhur me aktivitetin fizik, do të jetë në gjendje të shërojë sëmundjen dhe, në rastin e diabetit të tipit 1, mund të zvogëlojë ose madje të ndalojë terapinë e insulinës. Në të vërtetë, nuk ka studime shkencore që kanë treguar ndonjëherë se një dietë e bazuar në grupin e gjakut mund të shërojë çdo sëmundje, aq më pak diabetin.

Protokolli i Diabetit

Ai u shpik nga Kenneth Pullman, një biology, i cili përdor të gjitha armamentarium klasik të propozuesve të terapisë alternative: studimet sekrete kundërshtuar nga Big Pharma, hipoteza e një mekanizmi të ndryshëm të sëmundjes dhe mbi të gjitha zbulimin e ilaçit të mrekullueshëm, i cili çrrënjos diabetin përgjithmonë në pak ditë. Pas suksesit të dekantimit në mijëra ndjekës dhe duke theksuar koston e kufizuar të “terapisë” së saj, Pullman ka bindur shumë, por Giorgio Sesti, president i SID, nënvizon: “Rezultatet nuk janë vërtetuar nga ndonjë studim i publikuar dhe supozimi fillestar është i rrezikshëm: pezullimi i insulinës mund të jetë kërcënues për jetën. Para ndërprerjes së trajtimit ose marrjes së trajtimeve të reja, gjithmonë është mirë të konsultoheni me mjekun tuaj për këshilla”.

Miti i rremë: Tejkalimi i ëmbëlsirave i bën njerëzit të bëhen diabetik

Nuk është e vërtetë, tejkalimi i yndyrës së ngopur rrit rrezikun e diabetit shumë më tepër se një konsum i lartë i sheqernave, siç shpjegohet nga presidenti i Giorgio Sesti, SID: “Natyrisht, tejkalimi i sheqernave të thjeshta nuk është i mirë, sepse rrit rrezikun e rezistencës ndaj insulinës dhe bën që të grumbulloni kile shtesë, të cilat pastaj lehtësojnë çrregullimet metabolike. Megjithatë, ajo që me të vërtetë rrit mundësinë për t’u sëmurë, shumë më tepër se sheqernat, është të hamë shumë yndyra të ngopura, ato që gjejmë në djathrat yndyrorë, mish, sallam: varësisht nga lloji dhe sasia e yndyrës së ngopur, mund të keni një reduktim të sekretimit të insulinës, i cili parandalon heqjen e duhur të glukozës, ose përkundrazi një prodhim të tepërt, i cili favorizon shfaqjen e rezistencës ndaj hormonit. Përveç kësaj, shumë yndyrna të ngopura depozitohen aty ku nuk duhet, ose në mëlçi dhe muskuj: në mëlçi ato nxisin hiper-prodhim të glukozës, në muskujt e bëjnë kompromis funksionimin korrekt duke e bërë atë më pak “reaktiv” ndaj insulinës. Të dy mekanizmat e promovojnë rezistencën ndaj hormonit, paradhomë e diabetit të tipit 2”.

Miti i rremë: Insulina, e mirë për ata që janë shumë rëndë

Hormoni gjithashtu bëhet i dobishëm në rastin e diabetit të tipit 2 nëse ekziston një dekompensim metabolik, por nuk tregon një sëmundje. “Insulina konsiderohet simbol i ashpërsisë së diabetit dhe për aq sa është e mundur shmangia dhe vonesa e pacientëve me diabet të tipit 2 që do të kishin nevojë për të – shton Domenico Mannino, president i Shoqatës së Diabetologëve. Ky besim i rremë ka një ndikim të dëmshëm në mundësinë e luftimit efektiv dhe shërimit të diabetit, duke vënë në rrezik suksesin e rrjedhës së terapisë”.

Miti i rreme: Diabetikët e tipit 1 mund të bëjnë pa insulinën

Hormoni është një lifesaver për ata që nuk e prodhojnë atë, kurrë nuk mund të pezullohet, sepse kjo mund të çojë në gjendje kome dhe vdekje. Ka disa trajtime alternative që premtojnë të jenë në gjendje të thonë lamtumirë për insulinën, sepse heqja e injektimeve do të ishte ëndrra e shumë vetave, por përpjekja e tyre është e rrezikshme të thuhet më së paku, siç thotë Domenico Mannino, presidenti AMD: “Të gjithë janë një iluzion dhe për fat të keq ata kanë çuar gjithashtu në vdekjen e disa fëmijëve prindërit e të cilëve kishin ndërprerë administrimin e hormoneve. Ndonjëherë pacientët janë të bindur se mund të bëjnë pa ilaçe dhe mjekë fare: ide të rrezikshme të nxitura nga teoritë e konspiracionit ose nga miti i përhapur i terapive ‘natyrale’”.

Miti i rremë: Në shtatzëni e nevojshme për të ngrënë për dy

Ky është një mit i rremë ende i gjallë dhe i mirë, pavarësisht se është hedhur poshtë nga hulumtime të panumërta: ideja është që vetëm duke ngrënë dy herë mund të sigurohet ushqimi adekuat i fetusit, ndërsa përkundrazi, kaloritë e tepërta favorizojnë fitimin e peshës dhe rritin rrezikun e zhvillimit të diabetit gestational.

Miti i rremë: Diabeti varet nga gjenet

Familjariteti ka rëndësi, por të kesh një diabetik babain apo gjyshin nuk na jep siguri se ne do të sëmuremi. “Një mënyrë jetese e shëndetshme mund ta mbajë diabetin në gji madje edhe tek ata që janë të prirë për t’u sëmurë gjenetikisht – vëren Giorgio Sesti, president i SID. – Për më tepër është mirë të jemi të kujdesshëm ndaj shumë prej atyre që propozojnë teste gjenetike për të “parashikuar” probabilitetin e diabetit: shumë të publikuara, kushtojnë disa qindra euro, por ato nuk i shtojnë asgjë asaj që mund të zbulohet duke paraqitur pa asnjë kosto për një kartë rreziku të diabetit që vlerëson disa parametra të thjeshtë. Ne njohim vetëm 10 për qind të gjeneve të përfshirë në sëmundje, testet gjenetike nuk janë të nevojshme”/ Shqip.