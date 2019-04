OBSH: Shtetet në botë ndajnë pak buxhet për shërimin e depresionit

Mbi 300 milionë njerëz në gjithë botën janë të prekur nga depresioni dhe kjo sëmundje është shkaku kryesor i shëndetit të dobët dhe aftësisë së kufizuar, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).

Numri i njerëzve me diagnozë të depresionit në mbarë botën është rritur me 18 për qind në periudhën 2005-2015.

Sipas OBSH-së, në shumicën e vendeve ka paragjykime dhe diskriminim sa i përket sëmundjes mendore. Për shkak të një situate të tillë, një numër i madh njerëzish me depresion nuk kanë mbështetjen dhe mirëkuptim nga anëtarët e familjes ose mjedisi i tyre.

Zyrtarët e OBSH-së thonë se këto shifra janë shqetësuese, duke i kërkuar të gjithëve që të shqyrtojnë qasjen ndaj shëndetit mendor, dhe të trajtojnë të gjitha sëmundjet dhe problemet e shëndetit mendor.

Arsyeja për reagimin e OBSH-së është rritja e vazhdueshme e rasteve të depresionit në mbarë botën, dhe shumë më pak raste të shërimit.

OBSH-ja- nisi një fushatë për njerëzit me depresion. Qëllimi i fushatës është që një person me një depresion të flasë me dikë me të cilin beson se do të bëjë hapin e parë drejt shërimit dhe rimëkëmbjes.

Një hap tjetër kryesor është trajtimi te një psikiatër, i cili kërkon më shumë burime financiare për shëndetin mendor.

Sipas të dhënave zyrtare, shumë vende kanë shumë pak burime financiare ose pothuajse asgjë për të përmirësuar shëndetin mendor. Mesatarisht, në botë, 3 për qind e buxhetit të shtetit shëndetësor ndahet për shëndetin mendor.

Alokimi financiar ndryshon nga vetëm 1 për qind në vendet e pazhvilluara ose më pak të zhvilluara deri në 5 për qind në vendet shumë të zhvilluara.

Megjithatë, edhe në vendet e pasura, 50 për qind e njerëzve me diagnozë depresioni nuk marrin ndonjë kurë për trajtimin e kësaj sëmundjeje.

A do të jetë thirrja e OBSH-së një alarm dhe cilat vende do ta kuptojnë seriozisht këtë problem - mbetet për t’u parë, dhe pasojat negative mund të jenë afatgjata dhe të vështira për shëndetin e njerëzve dhe ekonominë botërore./ksp