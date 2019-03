Maskat me sodë buke për të shpëtuar nga rrudhat

Sekreti i lëkurës së shëndetshme është i fshehur në zakonet e përditshme. Nëse mësoni të kujdeseni për lëkurën tuaj me masazhet e fytyrës dhe përdorimin e sodës së bukës, mund të parandaloni rrudhat dhe pikat e lëkurës.

Shpesh ndodh që në fakt, për shkak të stresit dhe shprehive të gabuara, siç është ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj dritës së diellit, veprimi agresiv i agjentëve të jashtëm, ushqimi i pasaktë dhe mungesa e higjienës adekuate, lëkura fillon një proces plakjeje të hershme qelizore, transmeton noa.

A doni lëkurë rrezatuese çdo ditë?

Shkruani përbërësit e nevojshëm dhe procedurën për të bërë një krem ​​të shkëlqyeshëm bazuar në këtë sodë të çmuar të bardhë. Efektive në eliminimin e butë dhe të sigurt të papërsosmërive, ju ndihmon të parandaloni dëmtimin e pariparueshëm të plakjes dhe moshës.

Arsyeja kryesore pse ky operacion është i domosdoshëm duhet të gjendet në përbërjen fiziologjike të epidermës. Ju nuk mund ta dini se shtresa e jashtme e lëkurës, e quajtur korneumi, përbëhet nga një përqindje e mirë e ujit. Kur kjo e fundit është më e vogël sesa sasia optimale, shtresa sipërfaqësore e thekon humbjen e plasticitetit dhe elasticitetit të saj.

Mekanizmi që rezulton ndryshon përbërësin e domosdoshëm të lipideve dhe prodhimin e glicerolit, duke e bërë epidermën më të ndjeshme dhe më të ekspozuar ndaj rreziqeve. Për të parandaluar probleme të lëkurës, të tilla si poret, rrudhat etj, duhet të kujdeseni për lëkurën tuaj në mënyrë krejtësisht të natyrshme.

Metoda e pagabueshme është përdorimi i shpeshtë i bikarbonatit të natriumit. Përzier me produkte të tjera me origjinë natyrore krijon një përzierje perfekte të mirëqenies dhe vitalitetit për lëkurën e fytyrës.

Trajtim i bazuar në bikarbonat për lëkurë delikate

Nëse keni lëkurë të ndjeshme dhe jashtëzakonisht delikate, krijoni një krem ​​me bazë bikarbonate me shtimin e një vaji vegjetal, të tilla si kokosit ose vaj I ëmbël bajame, me vetitë qetësuese dhe hidratuese. Në një tas përzieni një lugë gjelle vaj me një lugë gjelle sode buke, derisa të merret një paste e trashë. Aplikoni përzierjen në fytyrë dhe le të punojë për gjysmë ore. Më pas, kaloni një pambuk të thatë për të hequr yndyrat e tepërta, dhe shpëlarje tërësisht me ujë të ngrohtë.

Qumësht dhe sode buke kundër rrudhave

Qumështi është një përbërës i natyrshëm me veti të shquara antioksiduese, të përdorura në fushën e bukurisë, si një ilaç rimëkëmbës i pasur me vitamina dhe minerale. I kombinuar me sodë buke krijon një krem ​​të butë me një fuqi të dyfishtë: ndërsa rrit prodhimin e kolagjenit, lufton rrudhat e shprehjes.

Aplikoni krem ​​në fytyrën tuaj dhe le të veprojë për të paktën 30 minuta.

Ju mund të përdorni edhe të bardhën e vezëve në vend të qumështit. Në këtë rast, përzieni një të bardhë veze me një lugë gjelle sode buke për të marrë një përzierje homogjene. Aplikoni maskën në fytyrë, duke këmbëngulur në rrudha me lëvizje rrethore. Lëreni të paktën për gjysmë ore dhe pastaj laje me ujë të ftohtë.