Zbardhni dhëmbët me këto metoda

Gjithkush duhet të vendosë disa data çdo vit me dentistin e tyre të besuar, në mënyrë që të vazhdojë me pastrimin e gurëzave. Kjo, e kombinuar me një kujdes të përhershëm të dhëmbëve tanë, mund të na japë një gojë të shëndetshme dhe estetike.

Por kur del një akumulim i bezdisshëm i gurit në një periudhë shumë larg nga takimi tjetër i planifikuar, si ta bëjmë? Këtu janë disa mënyra efektive për të rifituar bardhësinë e dhëmbëve tuaj.

Para së gjithash, megjithatë, është mirë të dimë se për çka kemi nevojë. Kur flasim për tartarin, i referohemi depozitave të kalciumit dhe fosfatit, të cilat shkaktojnë forcimin e pllakave. Kjo, nëse nuk eliminohet, mund të shkaktojë formimin e baktereve, duke çuar në inflamacion të mundshëm, transmeton kosovapress.

Metoda e dhëmbëve:

Ajo që kemi nevojë është një furçë dhëmbësh klasike, gjysmë lugë kripë, një filxhan peroksid hidrogjeni, një kruese dhëmbësh, sodë, gjysmë gote me ujë të ngrohtë.

Procedura: përzieni sodë, ujë dhe kripë, me kujdes larja e dhëmbëve dhe shpëlarja e gojës. Uji pastaj duhet të shtohet në peroksid hidrogjeni, duke vazhduar me shpëlarje. Në këtë pikë kemi pastruar plotësisht gojën me ujë të freskët. Kështu gurëzat mund të hiqen me një kruese dhëmbësh. Pas trajtimit, do të jetë shumë më e lehtë për t’u hequr, dhe pastaj të pastrohet goja me gargarë.

Metoda e frutave

Për rreth 10 minuta ju do të duhet të aplikoni një fetë gjysmë limoni ose luleshtrydhe në dhëmbët tuaja. Në këtë mënyrë, do të përdoret acidi i pranishëm në frut, i cili do të shpërndajë tartarin. Në këtë pikë heqja e tij do të jetë shumë e thjeshtë me një furçë dhëmbësh.

Metoda e vajit të çajit

Zgjidhja e fundit në shtëpi përfshin shtimin e dy pikave të këtij vaji të veçantë në ujin e përdorur për të larë dhëmbët.