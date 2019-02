Stresi dhe lodhja, efektet që sjell ndryshimi i sezonit

Gjithkush ka vuajtur të paktën një herë në jetën e tij nga lodhja dhe stresi për shkak të ndryshimit të sezonit.

Nëse vjen pranvera, vera, vjeshta ose dimri, ndryshimi ndikon shumë në trupin tonë. Të adaptohesh me një klimë të re, me gjatësi të ndryshme të ditës dhe zakone të reja të jetës, mund të krijojë stres mendor dhe lodhje fizike. Sa herë që ka një ndryshim të sezonit, mund të ndodhin një seri shqetësimesh, të cilat mund të dëmtojnë cilësinë e jetës së përditshme.

Shpesh flasim për çrregullime emocionale sezonale që manifestohen me lodhje dhe stres. Ka disa shkaqe që mund të fshihen pas lodhjes së ndryshimit të sezonit, duke përfshirë ndryshimin e serotoninës dhe melatoninës, për shkak të ndryshimeve midis dritës dhe errësirës.

Ndër ankthet më të shpeshta: pagjumësia, nervozizmi dhe migrena: Stresi sezonal mund të rrezikojë gjithashtu marrëdhëniet sociale dhe emocionale, me një gamë të gjerë të çrregullimeve psikologjike dhe fiziologjike, duke filluar nga pagjumësia, nervozizmi, ankthi, deri te migrena. Dikush ndihet i lodhur dhe i mungon vitaliteti, nuk dëshiron të bëjë asgjë, nuk ka energji dhe gjithashtu mund të ndjejë një rënie të oreksit. Natyrisht këto janë efekte të përkohshme që nuk zgjasin shumë. Megjithatë, ka disa mjete të thjeshta që mund t’ju ndihmojnë të jetoni më mirë në ndryshimin e sezonit.

Vitaminat B dhe C ju ndihmojnë për t’u përballur me ndryshimin e sezonit: Të ballafaqohesh me ndryshimin e sezonit është thelbësore për të shmangur kalimin në bezdi të mundimshme, të cilat ndikojnë në jetën e përditshme. Kur ndryshimi i sezonit po afrohet, mund të jetë e dobishme të përdorni ndonjë strategji të vogël. Në shumicën e rasteve është e rëndësishme të miratohet një mënyrë jetese e shëndetshme dhe e ekuilibruar, duke i kushtuar vëmendjen e duhur ushqimeve. Me mbërritjen e verës është e rëndësishme marrja e vitaminave B, të cilat mbështesin metabolizmin tonë të energjisë, duke adoptuar dieta me drithëra, arra, peshk dhe vezë. E gjithë kjo duhet të shoqërohet me ushqime të pasura me vitaminë C, sepse ndihmon në zvogëlimin e stresit dhe lodhjes.

Është gjithashtu shumë i rëndësishëm hidratimi i trupit, i cili ka nevojë për të eliminuar toksinat dhe mbeturinat e grumbulluara. Për këtë arsye është e këshillueshme që të pini sa më shumë ujë dhe të përfshini në dietën tuaj sa më shumë fruta dhe perime. Edhe aktiviteti fizik i lehtë mund të jetë shumë i dobishëm për të përmirësuar gjendjen shpirtërore dhe për të lehtësuar mendjen. Prandaj është e preferueshme të kaloni disa orë në ditë duke ecur në natyrë. Së fundi, është thelbësore të flini aq sa është e nevojshme.