Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e Epilepsisë

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Epilepsisë sot në Kosovë do të mbahen një sërë aktivitete me qëllim të sensibilizimit të popullatës, se edhe pse nuk është sëmundje e lehtë dhe e padëmshme, ajo mund të kontrollohet me sukses.

Shënimi i kësaj dite bëhet për herë të gjashtë në Kosovë nga ana e Shoqatës kundër Epilepsisë e Kosovës (SHKEK) e cila nga viti 2011 është anëtare e Ligës Internacionale Evropiane kundër Epilepsisë (ILAE).

Për këtë qëllim do të ketë aktivitete duke filluar nga mbajtja e një tryeze të rrumbullakët, shpërndarja e materialeve edukativo shëndetësore, si dhe mesazhet në radio dhe TV, transmeton KosovaPress.

Mbajtja e tryezës së rrumbullakët do të mbahet në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, ndërsa shpërndarja e materialeve edukativo-shëndetësore bëhet pranë obeliskut “NEWBORN-it.

Epilepsia është një sëmundje me së paku dy sulme epileptike që shkaktohen pa asnjë arsye. Krizat mund të shkaktojnë probleme në kontrollin e muskujve, në lëvizjen, të folurit, pamjen ose vetëdijen, kriza këto të cilat zakonisht nuk zgjatin shumë, por mund të jenë të frikshme.

Ekzistojnë një sërë faktorësh që mund të provokojnë sëmundjen, si: temperatura, traumat e kokës, infeksionet, pagjumësia. Epilepsia mund të shfaqet në çdo moshë.

Shpeshherë epilepsia shkaktohet nga keq formimi i trurit te fetusi. Rritja e kujdesit para lindjes dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore bën që këto dëmtime të evidentohen qysh para se fëmija të lindë.

Për këtë arsye është e këshillueshme që gratë shtatzëna të kryejnë kontrolle periodike në mënyrë që problemet e fetusit të evidentohen në kohën e duhur dhe të merren masat e nevojshme.

Ndryshe, në botë janë të prekur më shumë se 50 milionë njerëz, e kjo e bën këtë një problem të rëndësishëm në shëndetin publik.