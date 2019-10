“Dashuria mund të shprehet edhe pa zë”, babai shurdhmemec flet me të bijën e porsalindur në gjuhën e shenjave

Dashurisë nuk i nevojitet një gjuhë, e duket se nuk i duhet as zëri.

Një basketbollist profesionistë në SHBA, i dalë në pension, Rex Chapman ka shpërndarë një video të një burri shurdhmemec duke folur me vajzën e porsalindur në gjuhën e shkronjave.

Kjo video ka bërë bujë në internet, ku është shpërndarë miliona herë, transmeton Koha.net.

“Dashuria e vërtetë nuk kërkon zë për të qenë e dyanshme”, e kjo shpjegohet më së miri në këtë video.

This hearing-impaired father expressing love to his newborn daughter in sign-language is the definitely Twitter content I’m here for...💪😍😇😊🔥 pic.twitter.com/CEvINcmRaX