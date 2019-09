Refugjatët ankohen për mungesë interneti

Refugjatët rohinja që jetojnë nëpër kampet e Bangladeshit, janë shprehur të pakënaqur me vendimin për bllokimin e internetit shkaku i shqetësimeve për sigurinë.

Autoriteti i rregullatorit telefonik, urdhëroi bllokimin e internetit në zonën e kampit të refugjatëve rohinja.

Operatorët telefonik gjithashtu janë urdhëruar që të mos shesin numra telefoni për refugjatët, transmeton KTV.

“Janë më shumë se 1 milion rohinja që jetojnë këtu. Nëse qeveria bllokon rrjetin telefonik, do të kemi probleme. Nuk do të mund të komunikojmë me të afërmit tanë që jetojnë në Mianmar, Arabinë Saudite, Dubai dhe Malajzi. Nuk do të marrim lajme nga ai dhe kjo është problem”, thotë refugjati Habibullah.

Bllokimi i rrjetit telefonik u bë pas dhunës që shpërtheu në rajonin Bazar, aty ku janë të strehuar një milion rohinjat.

Më shumë se 730 mijë rohinja ikën nga Mianmari pasi qeveria nisi një spastrim në gushtin e vitit 2017.

Tensionet janë shtuar brenda kampit pasi lideri i të rinjve të partisë qeverisëse u vra gjatë javës së kaluar dhe refugjatët rohinja janë akuzuar për këtë vrasje.