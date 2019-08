Benjamin Restaurant Group të dy shqiptarëve fiton çmimin e vitit 2019 në SHBA

New York City Association of Hotel Concierges, shkruan në faqen e tij të internetit se pronari dhe presidenti i restoranteve më të famshme në NY dhe në krejt shtetet e SHBA, deri në Japonin e largët , Benjamin Restaurant Group, me Shqiptarin z.Alban Benjamin Prelvukaj, u nderua me çmimin e arritjes jetësore 2019 NYC Hotel Exellence Aëards! – “Lifetime Achievement Award for the 2019 NYC Hotel Excellence Aëards“.

Po ashtu New York City Association of Hotel Concierges, shkruan se Benjamin Prelvukaj ka qenë një mbështetës i madh i komunitetit që nga dita e parë. Me një ekip të shquar në të tre restorantet e tij të mahnitshme të NYC, Benjamin Steakhouse Prime, Benjamin Steakhouse dhe The Sea Fire Grill, nuk ishte as pyetje kur juria e ndarjes së këtij çmimi do të vendoste se kujt duhet të shkonte çmimi “The Silver Plume Lifetime Achievement Aëard 2019”.

Alban Benjamin Prelvukaj ka treguar vazhdimisht për historinë e tij të jashtëzakonshme të një shqiptari të suksesshëm në Amerikë.

Fillimisht ai punoi si kamerier, pastaj u bë pronar i restoranteve më të mirë në New York dhe tani ai tashmë është i pranishëm në Japoni.”Sot kam 4 restorante në New York dhe një në Tokio. Unë jam shqiptari i parë që kam një restorant në Japoni, që është shumë i suksesshëm deri më tani”, thotë Prelvukaj.

“Unë nuk e kisha ëndrrën amerikane, por kur filloi lufta në Kosovë dhe situata ekonomike u bë më e vështirë, ne vendosëm të largohemi”, thotë Prelvukaj, i cili shprehet se shumica e punonjësve të tij janë shqiptarë.

“300 punëtorë janë shqiptarë nga 550 në total. Unë jam shumë i lidhur me komunitetin shqiptar, sepse dua të hapë derën për rininë shqiptare në mënyrë që të vazhdojnë jetën e tyre në New York”, thotë Prelvukaj.

Shqiptaro Amerikani Prelvukaj ka bërë emër në skenën e restoranteve në New York City duke hapur Benjamin Steakhouse dhe dy eateries të tjera topnotch.

Benjamin Prelvukaj është sipërmarrësi i ri ambicioz që themeloi Benjamin Steakhouse.

Prelvukaj, së bashku me një alumni tjeter Peter Luger, kunati i tij, Ben Sinanaj — hapën Benjamin Steakhouse në 2006, duke e vendosur atë si një nga destinacionet kryesore në New York, te këtyre restoranteve. Arritjet e Prelvukajt që kur arriti në këtë vend janë dëshmi se ëndrra amerikane është ende një realitet.

Historia e dy Benjaminave, Benjamin Prelvukaj dhe Benjamin Sinanaj, është një nga vështirësitë, frymëzimi dhe durimi njerëzor – por nuk është aspak befasuese. Pas një fëmijërie të kaluar në krahinën shqiptare, jashtë mëmëdheut të tij, Plavë-Guci, ku një etikë për të punuar dhe pasur sukses, i ishte ngulitur në mendje, dy burrave në një moshë shumë të re. Dy Benjaminët që emigruan në Amerikë për të njëjtën arsye që shumica e emigrantëve vijnë tokat e huaja: për një të ardhme më të mirë.

Benjamin's punuan deri në pozicionet e nivelit fillestar pjatalarës e kamerierë në Peter Luger Steakhouse, në të njëjtën kohë duke kuptuar operacionet specifike të restorantit të botës së vjetër dhe peizazhin e restorantit NYC, në mënyrë shumë konkurruese, lindi dhe ideja se vetë ata mund të bëheshin biznesmenë. Nga ky fillim si çdo emigrant në tokën e ëndrrave të emigrantëve, ata e bënë “zhytjen” si pronar në industrinë e restoranteve të famshme, dhe hapën Benjamin Steakhouse në 2008. Duke u mbështetur në parimet e vendosmërisë dhe një etike të shkëlqyeshme të punës, ata kanë çimentuar identitetin e markës së tyre të restorantit si një nga steakhouses më të mirë të botës së vjetër të këtyre restorantve në New York City dhe botë.

Të dy biznesmenët tani mbikëqyrin mbi 200 të punësuar dhe kanë hapur katër lokacione të përqendruara në zonën Metro New York, si dhe një lokacion të ri në Tokio. Me këtë zhvillim më të ri, Benjamins kanë provuar se formula e tyre e punës së palodhur, mikpritjen, hijeshinë e stekës së vjetër dhe biftekun e mirë mund të kenë sukses ndërkombëtarisht. Ajo që e ndan Benjamin Steakhouse nga të tjerët si ajo, sipas dy emrave të saj, është mikpritja… “Ne i trajtojmë të gjithë ata që vijnë në derë si familja.” thonë ata.

Ky sukses i këtyre restoranteve tashmë të famshëm dhe me zë deri në Japoni, është rezultat i punës së palodhur dhe e familjes, e trashëgimisë së tyre shqiptare, që e kanë katapultuar Benjaminin Prelvukaj dhe Benjamin Sinanaj në një triumf të shkëlqyeshëm.

Kjo histori suksesi imigrantësh është sigurisht frymëzuese, por ripohon një mesazh klasik integral të identitetit amerikan:me punë të palodhur, vendosmëri dhe pak përfitim, ju mund të ngjitni rrugën tuaj drejt suksesit në çdo industri, do të shkruante projekti Albanian American Success Stories, një projekt ky qe përfshiu disa nga shqiptaro-amerikanet më të suksesshëm në diasporë/ Beqir Sina, New York