I dështon magjia, zhduket 40-vjeçari

Një magjistar indian i cili u zhyt në lumë i lidhur me zinxhirë dhe litar u gjet i vdekur.

Chanchal Lahiri, i njohur me emrin e tij të skenës ‘Jadugar Mandrake’ (Wizard Mandrake), u ul me çikrik në lumin në Kolkata të dielën me një kostum të verdhë dhe të kuq.

Por 40-vjeçari me këmbët dhe krahët e lidhura fort, dështoi të dalë nga uji. Pamje dramatike kanë dalë sot nga momenti kur ai u fut në ujë.

Punëtorët e shpëtimit kanë pastruar ujërat e turbullta që nga e diela, por ende nuk e kanë gjetur. Lahiri tha paraprakisht se ai kishte tërhequr me sukses një rrëke të ngjashme 21 vjet më parë në të njëjtën vend në qytetin lindor.

Ai pranoi se do të ishte e vështirë të lirohej. “Nëse mund të dal prej ujit, atëherë do të jetë magji, por nëse jo, kjo do të jetë tragjike”, tha ai./tch/