Ngordh macja e famshme “Grumpy Cat”, lë pasurinë prej 100 milionë dollarë

Lamtumirë Tander Sauce! Ajo njihej me emrin e artit “Grumpy Cat”, apo “Macja e zemëruar”. Bëhet fjalë për macen më të famshme dhe të pasur në internet.

Me pamjen e saj turivarur, ajo kishte pushtuar miliona fansa në të gjithë botën, si në Twitter, ashtu dhe në Instagram, duke u bërë një yll i vërtetë. Macja ishte e prekur nga nanizmi dhe një keqformim i nofullës së poshtme dhe ishte 7 vjeç.

Lajmi i ndarjes së saj nga jeta është konfirmuar nga pronarët e saj në rrjetet sociale. “Grumpi ngordhi si pasojë e një infeksioni në rrugët urinare. Pavarësisht kurave, ajo nuk mundi t’ia dalë. Përveçse ishte një pjesëtarë e dashur e familjes sonë, ‘Grumpy Cat’ ka ndihmuar miliona njerëz në të gjithë botën duke i bërë të qeshin. Edhe kur kohët ishin të vështira”, kanë shkruar ata.

