Shqipëria që nuk duket, të lë pa frymë

Njerëzit në përgjithësi zgjedhin rrugën më të lehtë për të shkuar diku. Ndaj janë të paktë atë shqiptarë që kanë vizituar veriun vendit. Vështirë të gjesh një vlonjat apo lushnjar që ka kaluar shtatë ditë në Theth, ndërsa një norvegjez e takon lehtë në këto anë.

Fotot që do ju tregojmë në këtë shkrim janë shkrepur në veri të Shqipërisë nga Ken Spence. Janë vende të para nga pak njerëz, por në to natyra ka derdhur gjithë bukurinë e saj. Janë zona të braktisura, por me shumë jetë në të njëjtën kohë. Lum ata që kanë shkelur të paktën njëherë barin në këto lëndina.

Nëse zgjedh të ecësh në këmbë nga Valbona në Theth, e cila zgjatë të paktën 8 orë, mund të takosh ose turist të huaj, ose ndonjë bari’ i cili është duke ruajtur delet, të cilat ngjajnë si re’ të bardha në tokë.

Kjo është periudha më e bukur për të vizituar veriun e vendit, dhe për të shijuar bukurit natyrore që gjenden pas maleve të thepisur dhe në dukje të egër. Pranvera ka bërë që gjithçka të gjelbëroj dhe të lulëzoj.

Vetëm kur je në këto enë e kupton që ana më e bukur e vendit tonë është ajo që nuk duket.

Çfarë thonë të huajt?

Një pjesë e mirë e të huajve që vijnë në Shqipëri për të kaluar pushimet lënë përshtypjet e tyre në një nga portalet me të famshme të turizmit në botë,TripAdvisor.

Jo të gjithë kanë mendime pozitive. Ka nga ata që shprehin pakënaqësi sidomos në sektorit e shërbimit dhe akomodimit gjë që duhet të merret në konsideratë nga ata që kanë zgjedhur të bëjnë pjesë në industrinë e turizmit, sepse ndëshkimi më i madh është moskthimi.

Si destinacionet më popullore vijojnë të sugjerohen Tirana, Saranda, Vlora, Shkodra, Thethi, Valbona dhe Ksamili.

Në sytë e të huajve, Shqipëria po maturohet si vend turistik, teksa ndër vite janë shtuar artikujt që flasin për bukuritë natyrore, plazhet apo të tjera pika në vendin tonë. Rekomandimet janë shtuar, madje edhe nga mediat më prestigjioze.

Një Shqipëri e paprekur

Joseph nga San Francisko në SHBa thotë se ka udhëtuar në të gjithë botën, kryesisht i shoqëruar nga bashkëshortja, dhe udhëtimi i këtij viti ishte Shqipëria, për të cilën ai ishte shumë i kënaqur që e realizoi. “Udhëtimi ynë nisi në të gjithë Ballkanin pastaj u ndalëm në Shqipëri, në një vend të magjishëm dhe të paprekur. Në 17 ditë kemi parë 5 shtete”. Mes përshtypjeve në veçanti për Shqipërinë, ai shton se Berati dhe Gjirokastra ishte mbresëlënës, që nuk e kanë hasur në asnjë shtet tjetër.

Shqipëria? Shkoni tani

Anne, nga Holanda shkruan se për të, Shqipëria është “fiksim” një nga ato destinacione që ti mund të bëhesh i varur.

“Nuk kam asnjë pyetje apo koment, por dua të ndaj diçka që ndoshta për njerëzit ka qenë njësoj. Shqipëria është fiksim. Unë kam qenë atje dy herë këtë vit dhe në pak javë do të kaloj një tjetër fundjavë dhe mezi po presim të vizitojmë të vetmin qytet që lamë pa parë, Tiranën. Unë rashë në dashuri me këtë vend dhe u them njerëzve për këtë nëse ata nuk e kuptojnë.

Është kaq e çuditshme për të shpjeguar pse unë e dua Shqipërinë aq shumë, por unë e bëj. Dhe kjo, edhe pasi bëra pushime në plazhet e Spanjës, sërish më pëlqyen shumë ato të Jugut të Shqipërisë. Unë e dua natyrën, malet, detin, e dua klimën, gjuhën, por mbi të gjitha i dua njerëzit, ata janë të paparë. Nëse keni dyshime, duhet të shkoni! Shkoni tani, sa ajo ende ka pastërtinë e saj. Shkoni tani, para se të bëhet një Kroaci e Spanjë e dytë.”

Hotelet më të mira? Në Tiranë

Nuk ka asnjë dyshim që të huajt e vlerësojnë kryeqytetin shqiptar për cilësinë e lartë të hoteleve dhe restoranteve. Një pjesë e tyre rekomandohen në mënyrë të veçantë nga portali i TripAdvisor.

Më të vlerësuar janë hotelet në afërsi të qendrës së Tiranës. Elementet që merren në konsideratë janë: mirëmbajtja e dhomave, pastërtia e tualetit, hapësira, komoditeti i shtretërve, shërbimi i internetit/Dita.