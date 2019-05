Do dëshironit një guacë të tualetit prej ari në shtëpi?

Një guacë e tualetit prej ari 18 karat do instalohet në Pallatin Blenheim, në shtëpinë e Dukës së Marlborough, si pjesë e ekspozitës së një artisti italian Maurizio Cattela.

“Unë jam vazhdimisht i frymëzuar nga e kaluara dhe se asgjë nuk ka ndryshuar, kështu që për të treguar punën time në Pallatin Blenheim, një vend plot me histori dhe njerëzim, është e rëndësishme për mua”, tha artisti në një deklaratë për shtyp.

Ekspozita, e organizuar nga Fondacioni i Arteve Blenheim, do të shfaqë vepra të reja të artistit. Por atraksioni më i madh do jetë sigurisht “America”, tualeti i gjithi me ar që do vendoset në një dhomë ngjitur me atë ku ka lindur Winston Churchill.

Tualeti është krijuar për të treguar pabarazitë shoqërore, politike dhe ekonomike në Shtetet e Bashkuara.

Por gjithashtu nxjerr në pah ngjashmëritë e pashmangshme njerëzore pavarësisht dallimeve sociale dhe ekonomike, tha artisti në konferencën për shtyp./oranews