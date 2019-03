Arrestohet çifti në Iran për propozim publik martese

Një çift iranian është arrestuar pasi propozimi për fejesë është bërë në një qendër tregtare para shumë njerëzve.

Video e propozimit publik në qytetin verior Arak, u shpërnda në rrjete sociale.

Pasi gruaja thotë po, ajo shihet teksa e përqafon partnerin e saj derisa turma feston.

Ata u arrestuan shpejtë pas propozimit, për arsye, siç thuhet, të shkeljes së parimeve islamike.

Përzierja në publik mes gjinive dhe shfaqja e dashurisë në publik është e kufizuar rreptë nën ligjet islamike të Iranit, raporton BBC.

Mahmoud Khalaji, zëvendës komandat i Policisë në provincën Markazi, i tha agjencisë iraniane të lajmeve “Fars” se çifti janë ndaluar për shkak të “kërkesës së publikut”, transmeton Koha.net.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte