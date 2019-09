Teatri hap sezonin, Ministria kujtohet për ndërhyrje në objekt

Prishtinë, 18 shtator – Në vizitën e tij të parë në Teatrin Kombëtar të Kosovës, shtatë muaj pasi kishte marrë pozitën, ministri në detyrë i Kulturës, Kujtim Gashi, kishte thënë se shumë shpejt do të rregullohet çështja e ujërave të zeza, që jo rrallë vërshojnë bodrumin e ndërtesës.

Ishte e enjtja e 5 prillit të vitit të kaluar. Por Gashi do ta lërë pozitën e ministrit pa u zgjidhur ky problem. Krejt çfarë është bërë deri më tash është hapja e një tenderi për “Intervenimet Emergjente të Pjesërishme në Objektin e Teatrit Kombëtar, Prishtinë”. Njoftimi për këtë tender është bërë më 29 korrik, kurse në ditën e 13-të të gushtit është mbyllur afati për aplikim. Planifikohen të bëhen disa ndërhyrje në nyjat sanitare, në dysheme, instalime elektrike, zhveshtore e në sallën e ushtrimeve të Baletit Kombëtar të Kosovës. Menaxhmenti i TKK-së dhe ai i BKK-së pos që kanë thënë se ndërhyrjet do të duheshin të ishin më të mëdha, nuk pajtohen fare me periudhën kur do të kryhen ato.

Me këtë rinovim Ministria e Kulturës do të bënte ndërhyrje në TKK për të pestën herë që nga paslufta. Sipas tenderit, do të kryhen punë edhe në mure, ventilim, ngrohje, ujësjellës dhe kanalizim. Vlera e parashikuar e shpenzimeve është 100 mijë euro.

Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës, Veton Firzi, ka thënë se

“Do të bëhen punë në foaje, sallë të baletit, zhveshtore, banjë, e pastaj edhe gjëra të tjera, si kanalizimi”.

Por intervenimet e planifikuara nuk janë duke u pritur me entuziazëm në TKK e as në BKK. Agim Sopi, si drejtor i TKK-së, disa herë i ka përcjellë shkresa Ministrisë së Kulturës. Ka kërkuar rinovim të tërësishëm. Sopi, që nga e marta e kësaj jave e ka pezulluar pozitën deri pas përfundimit të zgjedhjeve, pasi që është kandidat për deputet në listën e Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë se skena ka nevojë për ndërhyrje para të gjitha pjesëve të tjera.

