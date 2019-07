Artisti i një bote të re nëpërmjet animacionit

Thomas Johnson si 10-vjeçar kujton të ketë marrë lodrat e tij që i shndërronte në personazhe. Me një kamerë të vogël ai i xhironte lëvizjet e tyre duke realizuar kështu video të shkurta të animuara.

Johnson ishte fëmija i dytë në familje, dhe për dallim nga dy vëllezërit e tij e adhuronte qetësinë. I ofronte mundësi për të vënë në punë imagjinatën e tij. Historitë që ai shpikte me lodrat e tij në Angli ishin nga me të ndryshmet. Aty filloi edhe lidhja e tij me animacionin, duke i shërbyer si një prapaskenë. Në atë kohë, por edhe gjatë studimeve ai ishte i dhënë pas pikturës dhe vizatimit. Nisi studimet për art, me ëndrrën që do të bëhej piktor. Format abstrakte ishin të pëlqyerat e tij, shkruan Koha Ditore.

Mirëpo gjatë studimeve nisi të ndiqte kurse të ndryshme dhe të njoftohej me kursin “Time Based Media”. Për këtë edhe diplomoi në Institutin e Universitetit të Wales, në Cardiff. Ky kurs e bëri që të fokusohet në performanca arti. Aty filloi edhe eksperimentimi i tij me kukulla marionetë dhe realizimi i performancave me to. Një dekadë më parë, artisti anglez iu fut rrugëtimit dhe në animacion. Aty e gjeti dashurinë. Filloi jetën në Kroaci dhe diplomoi edhe në departamentin e medieve të reja në Akademinë e Arteve në Zagreb, ku edhe jeton.

Hapësira artistike pa limite

Thomas Johnson ende realizon performanca arti. Përmes performancave të tij më kukulla ai ka qenë pjesë e disa festivaleve. Ai është në kërkim të lidhjes në mes të performancës dhe animacionit. Këto dy forma edhe pse janë të ndryshme ndërlidhen me njëra-tjetrën. Sipas Johnsonit, gjithçka ka të bëjë me procesin dhe nevojën për të krijuar... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.