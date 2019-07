Polifonia shqiptare promovohet në Lituani

Promovimi i folklorit dhe polifonisë shqiptare jashtë kufijve të vendit, ku shpalosen ngjyrat, ritmet dhe energjia e një vendi me identitet evropian, po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha.

Grupi folklorik “Bilbili” i Vlorës do të përfaqësojë Shqipërinë në festivalin folklorik ndërkombëtar “Lauksnos”, në qytetin bregdetar Klaipeda, rreth 300 kilometra larg kryeqytetit Vilnius të Lituanisë. Festivali katërditor hapet sot. Ky grup i njohur folklorik do të marrë pjesë në festivalin me emrin e Diellit, mes dymbëdhjetë shtetesh pjesëmarrëse.

Festivali “Lauksnos” zhvillohet vetëm me produkte folklorike e artistike të mbrojtura nga UNESCO-ja.

“’Bilbili’ shqiptar vete edhe më krenar e plot dinjitet mbasi ‘produktet’ që mbart e do të shpalosë përfaqësojnë, as më pak e as më shumë, por kryeveprën shpirtërore të njerëzimit, certifikuar nga UNESCO-ja katërmbëdhjetë vjet më parë”, ka thënë Gjokoli.

Në këtë festival grupi folklorik shqiptar do të prezantojë një mozaik këngësh të zgjedhura nga repertori çerekshekullor i këtij grupi.

