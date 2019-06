Libri midis kufijve që nuk hiqen

Hapësira e ngushtë në Sallën e Kuqe, ajri i rënduar që qarkullon me vështirësi dhe dyndja e vizitorëve përbën pamjen e njëjtë që përcjell Panairi i Librit nga viti në vit.

Sivjet në hapje, s’u panë përfaqësues institucionesh qendrore të vendit, e ka kohë që politikat shtetërore në favor të librit dhe botuesve nuk vërehen. Për përfaqësuesit e shtëpive botuese, edhe ky vit risjell problemet e njëjta. Madje, si asnjëherë më parë, libri në Shqipëri nga ky vit do të përballet me tatimin mbi vlerën e shtuar në masën 6 për qind për shitjen e librave, shkruan sot Koha Ditore.

Panairi i 21-të me radhë i Librit në Prishtinë sërish ka bërë bashkë mbi 100 botues të ndryshëm nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora. Disa nga pjesëmarrësit thonë se organizimi ka vend për përmirësime, kurse për të tjerë eventi po shkon mirë brenda mundësive.

Për Endri Mërtirin, përfaqësues i shtëpisë botuese “Skanderbeg Books”, taksa e re e vendosur nga Qeveria e Shqipërisë është pengesë për botuesit dhe lexuesit.

“Në Kosovë është hequr taksa e librit, kurse në Shqipëri është vendosur 6 për qind. Sapo bëhet një ndryshim pozitiv në njërën anë, në anën tjetër vihet barriera e re”, ka thënë ai. Por në fakt edhe në Kosovë libri ngarkohet me taksë. Bile me 8 për qind, pavarësiht se ka vite që premtohet se do të zbritet. Në fillim të këtij viti gazeta ka raportuar se TVSh-ja për librin vazhdon, e Dogana e Kosovës në disa raste përdor edhe taksën për import. Kryeministri Ramush Haradinaj në qershor të vitit të kaluar pikërisht në hapje të Panairit kishte paralajmëruar se TVSh-ja për librin do të hiqet. (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.