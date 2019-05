Filarmonia e Kosovës çon në Paris “Njeri me armë”, veprën kushtuar luftës

Filarmonia e Kosovës mbajti konferencë për media, për t’i shpalosur detajet e prezantimit të parë të korit dhe orkestrës së Filarmonisë për koncertin që do të mbahet në Paris, më 22 maj.

Drejtori i Filarmonisë së Kosovës, Baki Jashari, tha se ky koncert është bërë për nder të 20-vjetorit të Çlirimit të Kosovës.

Filarmonia e Kosovës do të prezantohet me veprën ‘Njeri me armë’, kompozuar nga kompozitori britanik Karl Jenkins. Kjo vepër ishte realizuar në vitin 1999 dhe u kushtohet viktimave të fundit në Kosovë.

Ambasada e Francës në Kosovë është iniciator i këtij evenimenti të madh, me ç’rast do të prezantohet me 110 performues.

Adelina Paloja, soprano, tha se kjo vepër është trajtuar më ndryshe dhe se është e veçantë për faktin se trajton fatin e një të mbijetuari të luftës.

Violinisti nga orkestra Festim Fana, tha se janë bërë të gjitha përgatitjet dhe se shpreson se do të kthehen faqebardhë. Trupa e Filarmonisë do të udhëtojë të hënën për në Paris.