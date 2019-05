Legjendat e Butrintit

Legjenda e parë-Butrinti, Troja e dytë e Eneut

Qyteti antik i Butrintit është një emër botëror i arkeologjisë. Më ka rënë rasti të shoh disa qytete arkeologjike të famshme si p.sh. Trojën, Mikenën, etj., emra këto, që lidhen thelbësisht me kulturën e hershme të njerëzimit.

Mund të them me plot gojën se si qytet arkeologjik Butrinti është më i bukur, më i çuditshëm, më i pasur, më ekzotik, ndonëse ende jo shumë i njohur.

Kam rilexuar këto ditë librin integrues të arkeologut italian Luigji Ugolini “Butrinti, miti i Eneut”, ku në mënyrë poetike shprehet admirimi i thugët dhe i pamasë i Ugolinit për librin “Eneida” të Virgjilit. Ugolini me bindje gati providenciale thotë se ashtu si Shlimani që duke lexuar “Iliadën” e Homerit arriti të zbulojë Trojën edhe vetë ai, Ugolini, duke u bazuar te “Eneida” e Virgjilit zbuloi Butrintin. Metafora e paralelizmit është tepër e rrallë dhe e qartë,por edhe krejt e politizuar. Në të vërtetë Ugolini nuk pati të njëjtin fat të madh si Shlimani,qe vertete e zbuloi Trojen. Qe një kryevepër letrare ajo e Homerit, që zbuloi enigmën e historisë.

Nga ana tjetër Troja e Homerit dhe Butrinti i Virgjilit lidhen me njëra tjetrën kaq ngushtë dhe në mënyrë dioskure,sipas nje mistifikimi dhe nje rikrijimi te nje miti te ri se gjoja, mbas rënies së Trojës, princi trojan Eneu, shtegtoi dhe erdhi në Butrint ku pa se si kishin ardhur aty më parë disa trojanë të tjerë dhe kishin rindërtuar sipas shëmbëlltyrës së Trojës vetë qytetin e Butrintit si një Trojë e dytë.

Është e pabesueshme, por me sa duket kjo legjendë-aspak e vertete nga pikepamja historike e mirefillte-pa asnje mbeshjetje te vertete arkeologjike, në kohën e Virgjilit ka qenë tepër familjare ,politikisht dhe ne kuptimin pragmatist dhe e besueshme.

Virgjili beson tek një Trojë e dytë dhe sipas kësaj logjike në vijimësi Eneu rindërtoi në Romë Trojën e tretë.

Libri i Ugolinit është kryesisht një libër arkeologjik, por njëkohësisht dhe një manual i hulumtimeve në histori dhe të kulturës së kujtesës që lidhet me Butrintin.

Pa dashur të hyj në hollësira të karakterit shkencor, dua të bëj të njohur për lexuesin e gjerë disa legjenda madhështore të Butrintit, të cilat i ka mbledhur dhe sistemuar Ugolini.

Këto legjenda janë:

2.Legjenda e dytë-Vdekja e Hyut Pan

Vdekja e Panit dhe britma e nimfave të liqenit.

Plutarku ruan në librat e tij një legjendë për një ngjarje që ka ndodhur në zonën e Butrintit.

Ai thotë se Epitersi, babai i oratorit Emiliani, tregonte si njëherë duke lundruar në drejtim të Italisë, ishte në një anije plot me njerëz dhe të ngarkuar plot me mallra.

Gjatë udhëtimit në një mbrëmje pushoi era dhe kështu anija që kishte arritur pranë ekinadeve, filloi të lëvizte sipas rrymës së ujit në det, duke u afruar tek një nga ishujt e Paksosit, që gjenden në jug të Korfuzit.

Udhëtarët në anije ishin akoma zgjuar.

Disa po pinin verë. Papritur u dëgjua një zë këlthitës, që thirri nga njëri prej ishujve Paksos “Thamos, Thamos!”

Zëri ishte kaq i fortë sa që të gjithë u çuditën. Në të vërtetë në anije ishte një djalë i quajtur Thamos, që qe egjiptian dhe qe piloti, ose më saktë timonieri i anijes.

Thamosi u përgjigj.

Ahere zëri misterioz tha në horizont: “Kur të arrish pranë liqenit Palode (qyteti i sotëm i Butrintit) lajmëro se Pani i Madh ka vdekur”.

Epitersi shton se të gjithë ata që e dëgjuan këtë zë u tmerruan.

Shumica e udhëtarëve u frikësua dhe nuk donte që anija të afrohej në liqenin Palode.

Thamosi vendosi ta drejtonte anijen aty. Kur anija arriti në liqenin Palode, era dhe deti u qetësuan. Thamosi u drejtua nga toka e Butrintit dhe thirri duke lajmëruar me zë të lartë “Dëgjoni, Pani i Madh ka vdekur!”

Sapo mbaroi fjalën u dëgjua një vajtim i tokës dhe i ujërave, një vajtim kozmik, jo një vajtim i një njeriu por i shumë qenieve njerëzore dhe hyjnore që ulërinin së bashku dhe sidomos zëri i nimfave të liqenit.

Ky lajm i tmerrshëm arriti në Romë.

Perandori romak Tiberi u shqetësua, e thirri vetë Thamosin, i bëri përshtypje tregimi i tij dhe çoi njerëz që të interesoheshin në zonën e Butrintit pse dhe si vdiq Pani i Madh.

Kjo legjendë e jashtëzakonshme, për të cilën unë kam shkruar disa herë, tregon fundin e paganizmit politeist dhe fillimin e triumfit të krishterimit.

E meriton Pani i Madh t’i ngrihet një përmendore buzë liqenit të Butrintit.

3.Legjenda e trete-Varri i Medeas

Magjistarja e famshme nga Kolkida, Medea, që u dashurua me Jasonin dhe e ndihmoi atë të rrëmbente lëkurën e dashit të artë, duke u kthyer së bashku kaluan një aventurë të çuditëshme.

Jasoni e tradhtoi Medenë dhe dashurinë e saj, atëherë Medea e vrau Kreuzën gruan e re të Jasonit, por bëri më të tmerrshmen gjë, që mund të mendohet: për të torturuar pafundësisht Jasonin ajo i vrau dhe dy fëmijët, që kishin së bashku.

Sipas legjendës së Butrintit, Medea, mbas këtij krimi të përbindshëm dhe hakmarrje të skajshme prej gruaje erdhi në Korint dhe pastaj u vendos në Butrint ku përfundoi ditët e saj të fundit dhe u varros këtu.

Edhe kjo legjendë është e çuditshme dhe tepër tronditëse. Dihet që Europidi ka bërë një kryevepër të paharruar për Medean.

Po pse pikërisht në Butrint u varros Medea, kur mitologjia greke nuk e thotë këtë gjë?

Me sa duket kjo është një gojëdhënë lokale tepër e rëndësishme e Butrintit, një dimension që pasuron mitologjinë botërore.

4.Legjenda e katertë-Butrinti ku lindi Juda

Butrinti, Atdheu i Judë Iskariotit, që tradhtoi Krishtin

Të gjithë ungjijtë pa përjashtim thonë qartë se Juda i quajtur Iskarioti, dishepulli dhe tradhtar i Krishtit ka qenë hebre në Palestinë.

Dihet që mbas tradhtisë ai vari veten.

Historia e Judës është gjithashtu tronditëse dhe sidomos kur ai bëri të famshmen puthje të tij në fytyrën e Krishtit për t’i treguar kështu ushtarëve romakë se pikërisht ky ishte njeriu që do të arrestohej.

Në kundërshtim me tregimet ungjillore, ekziston dhe varianti në Butrint i Legjendës se gjoja Juda ka lindur në Akropolin e Butrintit.

Ugolini është çuditur nga kjo gjë dhe shkruan se “Kjo gojëdhanë shumë e pabesueshme, ndoshta e ka zanafillën te një marrëveshje me karakter toponomastik.

Në ishullin e Korfuzit është një fshat që quhet Skaria, (emri homerik i Korfuzit) dhe banorët quhen skariotë.

Prej Skariot në Iskariot kalohet lehtë, por mbasi banorët e Korfuzit nuk kanë pasur qejf të kenë një “privilegj” të tillë thonë se Juda ka lindur jo në Korfuz por në Butrint.

Nga ana tjetër shqiptarët mesjetarë ja kthejnë mbrapsht akuzën dhe thonë që Juda ka lindur në Korfuz.

Kjo legjendë kontradiktore njihet që në kohën e Kryqëzatës IV, në vitin 1204. Këtë legjendë e solli dhe e përhapi në Evropë abati i quajtur Benedikti i Pjetër Borough, i cili ka qenë historian dhe poet dhe ka shkruar veprën “Trimëritë”, që i kushtohet mbretit francez Enriku II. Në këtë vepër ky abat riprodhon legjendën se Juda Iskarioti ka lindur në Butrint.

Legjenda e peste -Vrasja e luanit

Ugolini thotë se në pranverën e vitit 1928, kur gërmimet nxorën në dritë portën që quhet sot Porta e Luanit, punëtorët shqiptarë, mbas këtij zbulimi u gëzuan së tepërmi.

Kur i pyeta se cila qe arsyeja e këtij gëzimi, shqiptarët, thotë Ugolini, më treguan se ishte arritur të gjehej luani për të cilën fliste një legjendë e tyre e vjetër, kështu që reliefi me luan vërtetonte thëniet, e legjendës.

Shqiptarët i treguan Ugolinit, se në kohë të lashta bënte gjëmën dhe kërdinë në fushat e Butrintit një luan shumë i madh. Në atë kohë në Butrint jetonte një popull grash, amazona, që kishin vetëm një gji.

Luani vrau shumë amazona.

Një amazonë të tillë që u vra nga luani e kish dashuruar një princ i ri dhe trim, i cili i nxitur tashmë nga dhimbja vendosi që ta gjuante dhe ta vriste luanin.

Mbas një beteje të fortë midis princit dhe luanit, luani u vra por dhe princi mbeti i plagosur.

Princi do të kthehej në ishullin e Korfuzit.

Ai kishte lajmëruar familjen se nëse do ta vriste luanin do të vendoste një vel të bardhë në anije, nëse luani do të vriste princin, shokët e tij do të vinin një vel të zi në anije.

Princi fitoi, por shokët e tij duke u kthyer bënë një ngatërresë të gjëmshme, në vend të velit të bardhë ngritën velin e zi.

Kështu që familjarët e princit në Korfuz, kujtuan se princi qe vrarë dhe nga dhimbja vranë veten.

Kjo legjendë shqiptare gjithashtu e çuditëshme dhe tronditëse është një tregim që përsërit në mënyrë të ndryshme episodin e Tezeut dhe Minotaurit, vetëkuptohet që mjedisi është i ndryshëm, nuk kemi të bëjmë me Kretën por me Butrintin dhe Korfuzin.

Gjithsesi, kjo legjendë është shumë e habitshme që ka mbijetuar në mënyrë lokale dhe origjinale te shqiptarët deri në shekullin XX kur Ugolini zbuloi qytetin e Butrintit.

Post scriptum

Këto legjenda të mëdha të treguara prej Ugolinit kanë lindur dhe mbijetuar në truallin e Butrintit të Shqipërisë.

Këto legjenda janë pasuri e njerëzimit, duke qenë njëkohësisht pasuri e jashtëzakonshme e truallit shqiptar.

Kjo qe arsyeja, që unë po i bëj të njohura për herë të parë publikisht për opinionin shqiptar këto legjenda.

Kjo është arsye që unë mendoj që në guidën tërheqëse dhe të pazakontë të qytetit arkeologjik dhe madhështor të Butrintit këto legjenda janë parafjalë e mrekullueshme dhe kuptimplotë (Moikom Zeqo, gazeta 'Dita')