Genc Prelvukaj zgjidhet drejtor i Shoqatës për të Drejtat e Autorit

Artisti i njohur Genc Prelvukaj, përpos angazhimit të tij në muzikë, ku po vazhdon suksesshëm me prurjet e reja, ai tashmë është ngarkuar edhe më një detyrë të re, të cilën e ka marrë me shumë përkushtim.

Genc Prelvukaj është emëruar drejtor i shoqatës APIK.

APIK është shoqatë për menaxhimin kolektiv të të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta në fushën e muzikës. Kjo shoqatë përfaqëson autorët, prodhuesit , interpretuesit e Kosovës.

APIK është licencuar nga Zyra për të Drejtat e Autorit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Për këtë post të ri të Prelvukajt, ka njoftuar ish- drejtori i kësaj shoqate, Florent Boshnajku, i cili i ka dëshiruar suksese Gencit.

“Sot me vendim unanim nga Bordi i shoqatës APIK është zgjedhur udhëheqësi i ri i shoqatës, z.Genc Prelvukaj. I urojme shume suksese ne vazhdimin e rrugës për mbrojtjen e drejtës se autorit ne vendin tone”, ka shkruar në Facebook, kompozitori Florent Boshnjaku.

Ndërsa vetë Prelvukaj është shprehur se me nderin e drejtimit të saj, vjen edhe një rrugë e mundimshme, e gjatë, plot stres dhe shumë lodhje. Por ai beson fuqishëm që me mbështetjen e secilit përbrenda komunitetit artistik, gjërat mund t’i shtyjnë edhe më tej në aspektin pozitiv.

Postimi i plotë i Gencit:

Te nderuar autorë, prodhues dhe interpretë

“Para pak ditesh bordi i Shoqates per menaxhim kolektiv të së drejtës së autorit : APIK, më ka besuar detyrën e pozitës së parë në ekzekutiv. Me pajtueshmëri të plotë të tyre, jam zgjedhur drejtor i shoqatës së vetme në vend që vihet në shërbim të autorëve, prodhuesve dhe interpreteve, e njohur dhe e licensuar nga organet shtetërore. Paralelisht me nderin e drejtimit të saj, vjen edhe një rruge e mundimshme, e gjatë, plot stres dhe shumë lodhje. Megjithatë duke besuar në mbështetjën e secilit përbrenda komunitetit artistik, gjërat mund ti shtyjmë edhe më tej në aspektin pozitiv.

Shoqata “APIK” është drejtuar në kohën e saj më të vështirë, nga themelimi dhe deri sot, përreth shtatë viteve nga Florent Boshnjaku, puntor i madh dhe njeri i mirë me shumë vullnet, për ti dhënë kësaj cështje drejtimin e duhur. Është bërë shumë pavarësisht pengesave, problemeve, diskutimeve të shumta me cdo organ shtetëror apo subjekt juridik shfrytëzues i punës së autorëve, interpretëve dhe producentëve, punë e mbrojtur sipas ligjit në fuqi.

Antarët e rregjistruar në “APIK” e kanë pasur gjithnjë parasysh rrugën e gjatë dhe të vështirë deri në realizimin e plotë synimeve mbi bazën e të cilës është themeluar shoqata. Në fazën ku ndodhet “APIK” tani, na pret një punë e vështirë, me shumë ngarkesë duke filluar me zgjerimin e ekzekutivit deri te fillimi i mbledhjës së detyrimeve ekonomike që transmetuesit e cfarëdo lloji, kanë ndaj komunitetit që “Apik” përfaqëson. Në këtë kontekst ftoj të gjithë autorët, prodhuesit dhe interpretët në vend, të qëndrojnë në mbështetje të “APIK”-ut , sepse me një ndërlidhje të tillë synimet dhe të mirat e përbashkëta do të jenë shumë më afer.

Ju faleminderit”, ka shkruar Genci.

Kujtojmë që Prelvukaj për një kohë ka qenë i angazhuar edhe në politikë dhe kishte punuar në Ministrinë e Kulturës ku kishte dhënë gjithë kontributin e tij për miratimin e Ligjit për të Drejtat e Autorit në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Përmes postit të ri, si drejtor i APIK, Prelvukaj do të dëshmoj tutje për angazhimin e tij në mbrojtjen e të drejtave të autorit në Kosovë./kultplus