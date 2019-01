Festivali “Siguria e jetës” nderon me çmim emisionin “Jeta” të KTV-së

Ana Rustemi, producente e emisionit “Jeta” në KTV, ka fituar çmimin “Diaspora”, në edicionin e parë të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit “Siguria e jetës”.

Festivali ka mbajtur sonte ceremoninë përmbyllëse, me ç’rast janë dhënë porositë kryesore të festivalit si dhe janë ndarë çmimet për fituesit. Në edicionin e parë të festivalit dy ditor konkurruan filma nga 92 shtete të botës, ku kishte edhe shtete të cilat nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës.

Profesor Muhamet Krasniqi, njëri nga ideatorët e festivalit ka treguar idenë e këtij organizimi.

“Telefonat mobilë janë ndër shkaktarët më të mëdhenj të aksidenteve në trafik dhe ideja e festivalit është që të krijojmë storie dhe këta telefona t’i përdorim për me i parandaluar aksidentet në trafik, apo për me tregu një storie suksesi”, tha Krasniqi.

Imer Veliu, regjisor edhe drejtor artistik ka shprehur besimin se përmes kulturës e artit mund të arrihet edhe në vendet që e kanë vështirë të njohin Kosovën.

“Në botë ka më shumë telefona sesa njerëz, duke pas parasysh që ka kaq shumë telefona, atëherë është mirë me i përdorë për të rrëfyer storie të cilat na preokupojnë, storie të cilat kontribuojnë në ruajtjen e jetës së njeriut. Besoj se përmes kulturës, sportit, artit do të depërtojmë edhe në ato vende që e kanë pak të vështirë të na njohin si shtet”, u shpreh ai.

Ndërkohë, seria e ndarjes së çmimeve nisi me Çmimi për arritje jetësore, që iu nda aktores së mirënjohur Leze Qena.

“Faleminderit shumë, s’po di tjetër çka me u thanë. E aty (për arritje jetësore), ndoshta e paskam merituar, ndoshta. Faleminderit, unë prej punës erdha këtu, me ju tregu se ende po punoj”, u shpreh Qena.

Kamera më e mira u nda për filmin “Snowday”, kurse çmimi për regjisorin më të mirë shkoi për filmin “Human Resources”.

Çmimi special i festivalit ishte çmimi “Arif Krasniqi”, i cili u nda nga kolegji Tempulli. Ky çmim i ndarë jashtë konkurrencës iu dha Mal Hotit.

Pos Ana Rustemit, çmime për vëmendje të veçantë morën edhe Admir Molla nga Amerika dhe Kremtim Krasniqi nga Turqia. Kurse çmimi Best Diaspora u nda për Arbela Statovcin, e cila ka treguar se do të jetë kandidate për parlamentin e Zurihut të Zvicrës.

Me të pranuar çmimin, Ana Rustemi ka thënë se “çdo gjë ka filluar në vitin 2015 me idenë për një emision që quhet ‘Jeta’i cili kryesisht i dedikohet shqiptarëve të suksesshëm nëpër botë. Kështu në shtator të vitit 2017 isha në Budapest duke blerë një picë në një furrë pronar i së cilës ishte një shqiptar i quajtur Valter Qarri, me të cilin pastaj kemi bërë një storie me telefon iPhone 7. Faleminderit për këtë çmim dhe faleminderit festivalit”.

“Ka qenë eksperiencë shumë e veçantë për mu, sepse kam marrë rolin e regjisores, nuk jam profesioniste regjisore, është dashur pak kohë me mendu qysh e transmetoj storien, emocionet edhe mesazhin tim, angazhimin tim që e kam në Zvicër. Jam ndërmarrëse, jam e angazhuar në disa projekte me rininë në komunë. Kandidoj sivjet si deputete në parlamentin e Zurihut, kjo ka qenë storia ime në video qe e kam xhiruar për film festivalin”, u shpreh ajo.

Dokumentari më i mirë u nda për Leon Bredin, me këtë rast Ministri i Infrastrukturës Pal Lekaj dha edhe mesazh për kujdes në komunikacion.