Themelorja e Prishtinës ia cakton një muaj paraburgim izraelitit të dyshuar për pedofili

Gjatë ditës së sotme u raportua se shtetasi rus, Artyom Skrobov, është arrestuar në një hotel të Prishtinës si pedofil, përkatësisht në bazë të videove të cilat dëshmojnë se ai është përfshirë në skena me motive të ulëta me fëmijë.

Ndërkaq, Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit A.S për shkak se ekziston dyshimi i bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi.

Mirëpo, Gjykata thotë se i njëjti është shtetas i Izraelit, ndërsa nuk specifikon nëse i njëjti ka nënshtetësi edhe ruse.

“Gjykata ka marrë aktvendim dhe të pandehurit A.S i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji. Gjykata ka konstatuar se ekzistojnë rrethanat që tregojnë rrezikun se po të gjendet i pandehuri në liri mund të fshihet, të arratiset me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale dhe me qëllim që të jetë i paarritshëm për organet e ndjekjes, pasi që i pandehuri A.S është shtetas i Izraelit”, ka thënë Themelorja e Prishtinës.

Gjykata thotë se duke u bazuar në mënyrën dhe rrethanat në të cilën është kryer vepra penale, peshën e veprës penale, karakteristikat personale të të pandehurit si dhe sjelljet e tij të mëparshme, ashtu që nëse i pandehuri qëndron në liri do të mundë të përsërisë veprën e njëjtë apo të ngjashme penale.

“Këto rrethana paraqesin shkaqe ligjore të parapara nga neni 187 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 dhe 1.2.3. të KPPK-së, për caktimin e paraburgimit”, thekson më tej Gjykata.

Tutje, Gjykata Themelore e Prishtinës thotë se ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri A.S që nga data 13.10.2019 e deri më datë 14.10.2019, përmes softverit kompjuterik “E-Mule” ka shpërndarë pornografi për fëmijë, ashtu që i njëjti gjatë kësaj kohe ka shpërndarë 19 video me përmbajtje pornografike për fëmijë dhe disa video të tjera, të cilat i janë zënë në flagrancë nga policia.

Kundër këtij vendimi pala ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës.