Arrestohen katër të dyshuar për përfshirje në veprimtari penale

Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar (DHKO), ka njoftuar se pas realizimit të operacionit policor me datë 21.03.2019 ku ishin konfiskuar 99 armë të vogla, e ka vazhduar zgjerimin e hetimeve dhe në bashkëpunim të plotë me prokurorin speciale të shtetit dhe me urdhëresë të gjykatës kompetente, sot më 06.09.2019 nga ora 06:00 ka bërë implementimin e planit operativ ‘PAKOJA’, me ç’rast janë kontrolluar tetë lokacione të ndryshme në katër rajone, në Prishtinë, Mitrovicë, Peje dhe Prizren.

Hetuesit e DKHO-së, të mbështetur dhe përkrahur nga Njësitë Speciale Operative, njësitet patrulluese kanë arrestuar katër të dyshuar për përfshirje në veprat penale “Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse’ dhe ‘falsifikim i parave”.

Sipas njoftimit të arrestuarit janë I.M. 1975, N.N. 1975, N.G. 1976, V.I. 1989

“Operacioni është mbështetur edhe nga: ATK, AKPM dhe Dogana e Kosovës. Si prova materiale janë sekuestruar: 12379.50 euro, dy pako produkte medicinave vlera rreth 10000 euro, pesë fishekë kalibër te ndryshëm, një llaptop, 8 shtëpiza kompjuteri, një DVR, tre telefona celular, dokumentacion të ndryshëm që mund të përdoren për procedura të mëtejme. Po ashtu janë sekuestruar edhe dy bankënota njëra 50 Euro dhe tjetra 20 euro te cilat dyshohet se janë te falsifikuara”, thuhet në njoftim.

Me urdhëresë të Prokurorisë Speciale janë ngrirë të gjitha llogarit financiare të të dyshuarve dhe bizneseve të tyre. Po ashtu me aktvendim të prokurorit dy të dyshuarit e parë janë ndalur në mbajtje për 48 orë, kurse dy të tjerët janë liruar në procedurë të rregullt.