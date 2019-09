Aktakuzë për vrasje të mbetur në tentativë

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër E.B., i cili gjendet nën masën e paraburgimit nga data 28 qershor 2019, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Vrasje e mbetur në tentativë”.

“Sipas aktakuzës, i pandehuri E.B., me datë 28.06.2019 rreth orës 13:40 minuta në fshatin Randobravë - Komuna e Prizrenit, në rrugën e hyrjes së fshatit, me dashje tenton ta privojë nga jeta personin tjetër, në atë mënyrë që derisa ishte duke ecur rrugës së fshatit në drejtim të rrugës magjistrale Prizren - Gjakovë, në momentin kur e vëren të dëmtuarin R.F., nga po i njëjti fshat, me të cilin kishte pasur mosmarrëveshje disa ditë më parë, nga brezi nxjerr një thikë dhe me të njëjtën e godet të dëmtuarin R.F., në pjesën e përparme të djathtë të gjoksit, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore, dhe më pas largohet nga vendi i ngjarjes. Ndërsa, i dëmtuari transferohet nga vendi i ngjarjes në Spitalin e Prizrenit, e prej aty në QKUK në Prishtinë për trajtim mjekësor”, thuhet në njoftim.

Me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale të “Vrasjes së mbetur në tentativë” nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, për veprën penale e cila i vihen në barrë.