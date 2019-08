Aktakuzë kundër tre personave për kanosje dhe sulm ndaj gazetarëve

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, njofton se ka ngritur aktakuzë kundër E.F., G.P., dhe D.K, për veprat penale “Kanosja” dhe “Sulmi” sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas njoftimit, bëhet fjalë për kanosje ndaj gazetarëve në rastin e vendimit të rrënimit të “Abi Çarshia”.

“Sipas aktakuzës, i pandehuri E.F., me datë 19.07.2019, rreth orës 12:00, në Rr. “Tirana”, në Prizren, saktësisht në parkingun e qendrës tregtare “Abi Çarshia”, seriozisht e kanos të dëmtuarin C.F., me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit të ankthit, se do t`i shkaktoj ndonjë të keqe, në atë mënyrë pasi që i dëmtuari C.F., në cilësi të gazetarit të TV “Besa”, ishte duke incizuar aksionin e Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë për rrënimin e një pjesë të qendrës tregtare të lartëcekur, i pandehuri E.F., i afrohet të dëmtuarit dhe të njëjtit i drejtohet me fjalë kërcënuese, me ç’rast tek i dëmtuari shkakton frikë, ankth dhe pasiguri personale. Me këto veprime, ka kryer veprën penale “Kanosja” nga neni 181 paragrafi 1 KPRK-së”, thuhet në njoftim.

Sipas Themelores në Prizren, po ashtu, i pandehuri E.F., me dashje përdorë forcën fizike ndaj personit tjetër, në atë mënyrë që derisa të dëmtuarit C.F., dhe G.Z në cilësi të gazetarëve të TV “Besa”, ishin duke incizuar aksionin e Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë, ju afrohet të dëmtuarve, e pastaj i shtynë me duar të dëmtuarit, e me këto veprime, kryen veprën penale “Sulmi”.

“Ndërsa, i pandehuri G.P., në cilësi të menaxherit në qendrën tregtare “Abi Çarshia”, me dashje e përdor forcën fizike ndaj personit tjetër, në atë mënyrë pasi që i dëmtuari N.Xh., në cilësi të gazetarit të “TV Prizrenit”, ishte duke incizuar aksionin e Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë, për rrënimin e një pjesë të qendrës tregtare të lartëcekur, i pandehuri afrohet të dëmtuarit, fillimisht me dorë pengon incizimin nga ana të dëmtuarit, e pastaj me dorën e djathtë e sulmon të dëmtuarin derisa ishte duke mbajtur kamerën në duar, e krejt kjo me qëllim që i dëmtuari mos të incizoj. Me këto veprime, i pandehuri G.P., ka kryer veprën penale “Sulmi” nga neni 184 paragrafi 1 të KPRK-së”, thuhet në njoftim.

Ndërkaq, i pandehuri D.K., sipas njoftimit seriozisht ka kanosur të dëmtuarin N.Xh., me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit të ankthit, se do ta privojë nga jeta.

“Pasi që i dëmtuari N.Xh., në cilësi të gazetarit të TV “Prizreni”, ishte duke incizuar aksionin e Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë, i pandehuri afrohet tek i dëmtuari, fillimisht e pengon që i dëmtuari të incizoj, e më pas drejtohet me fjalë kërcënuese, me ç’rast tek i dëmtuari shkakton frikë, ankth dhe pasiguri personale, e krejt kjo me qëllim që i dëmtuari mos të incizoj. Me këto veprime, i pandehuri D.K., ka kryer veprën penale “Kanosja” nga neni 181 paragrafi 2 të KPRK-së”, thuhet tutje në njoftim.

Sipas Prokurorisë Themelore, me këto veprime, ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit E.F., G.P., dhe D.K., kanë përmbushur elementet e veprave penale të përshkruara si më lartë. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit, për veprat penale të cilat u vihen në barrë.