Nga një muaj paraburgim dy shtetasve të Shqipërisë që u kapën me 31 kilogramë drogë në Gjakovë

Nga një muaj paraburgim u është caktuar dy shtetasve të Shqipërisë, A.M. dhe A.M. të arrestuar në Gjakovë të mërkurën, pasi në veturën e tyre u gjetën 31 kilogramë marihuanë.

Sipas njoftimit nga Gjykata Themelore në Gjakovë, të pandehurit dyshohen se më 21 gusht 2019, pa autorizim kanë importuar substancë narkotike e llojit marihuanë nga Shqipëria në Kosovë.

Gjykata ka bërë të ditur se i dyshuari i parë, pasi kishte kaluar pikën kufitare “Qafë Morinë” në Gjakovë, e kishte parkuar veturën e tij te parkingu i qendrës tregtare “ETC” në Gjakovë. Pastaj bashkë me të pandehurin tjetër, me veturën e të dyshuarit të dytë kishin shkuar në drejtim të qendrës tregtare “Landi Star” ku janë ndaluar për kontrolle nga njësia anti-drogë.

“Meqenëse i pandehuri A. M. (1) e kishte të parkuar automjetin tek ‘ETC’, për të cilin kohë më parë kishte informacione se posedonte substancë të dyshuar për narkotikë, njësiti antidrogë, së bashku me të dyshuarit kanë shkuar tek vetura e parkuar pranë ‘ETC-së’ dhe gjatë kontrollit, në pjesën e pasme (bagazh), janë gjetur katër (4) thasë me substancë në formë bari e dyshuar për ‘marihuanë’, me peshë prej tridhjete e një (31) kilogramë e njëqind e dy (102) gramë”, thuhet në njoftim të Themelores.

Të pandehurit do të mbahen në paraburgim në kohëzgjatje prej një muaj, i cili do të llogaritet nga data 21 gusht 2019 dhe do të zgjasë deri më 20 shtator 2019.