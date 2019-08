Një muaj paraburgim të dyshuarit që theri një polic në Pejë

Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit A.Z, për tentim vrasje, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Me datë 20.08.2019, rreth orës 11:55, në Pejë me dashje eventuale i dyshuari ka tentuar ta privojë nga jeta zyrtarin e Policisë së Kosovës, në atë mënyrë që pa asnjë paralajmërim i afrohet të dëmtuarit dhe me thikë tenton ta godasë në pjesën e përparme të gjoksit, me ç’rast i dëmtuari arrin që t’i shmanget mirëpo merr lëndime në anën e djathtë të abdomenit.

Të njëjtën ditë, pas bastisjes së banesës së të pandehurit, të njëjtit i gjendet në posedim substanca e dyshuar e llojit “Marihuanë”, në peshë prej 2.8 gramë, transmeton Koha.net.

“Me këto veprime i pandehurit dyshohet se ka kryer veprat penale vrasje e rëndë e mbetur në tentativë dhe posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge. Të pandehurit A.Z i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji”, thuhet në komunikatë.

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.