Gjashtë të arrestuar për armëmbajtje pa leje

Gjashtë persona janë arrestuar në 24 orët e fundit për armëmbajtje pa leje.

Sipas raportit të policisë dy persona janë arrestuar në fshatin Butovc në Prishtinë pasi që gjatë kontrollit te të njëjtit janë gjetur dhe konfiskuar dy pistoleta me 11 copë fishekë 7.65mm. Me urdhër të prokurorit të dyshuarit janë liruar

Po ashtu në rrugën “Vëllezërit Fazliu” në kryeqytet është arrestuar i dyshuari pasi që gjatë kontrollit te i njëjti është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me dy copë fishek. Pas intervistimit i njëjti është liruar.

Ndërkaq në Kolovicë të vjetër, janë arrestuar dy të dyshuar pasi gjatë kontrollit te njëri prej tyre është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me 10 copë fishek. Dy të dyshuarit me atë armë kishin shtënë disa herë në ajër dhe të njëjtit pas intervistimit me urdhër të prokurorit janë liruar, rasti vazhdon në procedurë të rregullt.

E në Ferizaj është konfiskuar një pistoletë me gas nga i dyshuari pasi që në ahengun e tij familjar, një i ftuar kishte shtënë me armën e lartcekur në ajër. Me vendim të prokurorit kujdestar është iniciuar rasti dhe procedohet në procedurë të rregull