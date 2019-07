Megaoperacioni anti-doping, goditen 17 grupe kriminale që trafikonin ilaçe të falsifikuara

17 grupe kriminale të përfshira në trafikimin e ilaçeve të falsifikuara dhe materialit të dopingut janë goditur në një megaoperacion të zhvilluar nga policia e Shtetit të Shqipërisë në bashkëpunim me Europol, dhe policitë e disa vendeve të tjera.

Në total, në përfundim të operacionit “Viribus” janë sekuestruar 3.8 milionë substanca dopingu.

Njoftimi i plotë:

Vijojnë operacionet ndërkombëtare për goditjen e veprimtarisë kriminale.

Policia e Shtetit në Shqipëri, pjese e Operacionit “Viribus” të drejtuar dhe koordinuar nga Europol.

Mbajtja e sportit të sigurt dhe të drejtë: 3.8 milionë substanca dopingu dhe ilaçe të rreme të konfiskuara në mbarë botën.

Gjatë operacionit u goditën 17 grupe të krimit të organizuar të përfshirë në trafikimin e ilaçeve të falsifikuara dhe materialit të dopingut .

Në operacionin e koordinuar Europol – Viribus për një goditje masive në trafikimin e materialeve doping dhe ilaçeve të falsifikuara, morën pjesë 33 vende, Interpol, Qendra e Përbashkët e Hulumtimeve (JRC), Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF), Agjencia Botërore Anti-Doping (WADA) .

Mbyllja e laboratorëve nëntokësorë ishte një nga objektivat kryesore të operacionit: 9 u zbuluan dhe u mbyllën në vendet evropiane dhe pothuajse 24 ton pluhur steroid i papërpunuar u konfiskua.

Operacioni Viribus u përqendrua gjithashtu në kontrolle dopingu gjatë ngjarjeve sportive, ku në disa prej vendeve pjesëmarrëse janë kryer 1.357 kontrolle (teste të gjakut dhe urinës).

Gjatë operacionit u goditën 17 grupe të organizuara, u arrestuan 234 të dyshuar, si dhe u sekuestruan:

– 3,8 milionë ilaçe dopingu të ndaluar dhe ilaçe të falsifikuara (konfiskimet përfshinin substanca dopingu, shtesa ushqimore, ilaçe dhe sporte dhe shtesa ushqimore);

– 9 laboratorë nëntokësorë të ndërprerë;

– Pothuajse 1 000 individë raportuan për prodhimin, tregtimin ose përdorimin e substancave doping.

Në Shqipëri nga specialistët e antigrogës u sekuestruan 175 kg mrofinë, ketaminë, ekstazi, metadon etj.

Europol dislokoi pesë ekspertë dhe hapi zyra mobile në Hungari dhe Spanjë për të kontrolluar në kohë reale të dhënat e mbledhura gjatë rrjedhës së operacionit dhe për të siguruar mbështetje ligjore.

Ekspertët nga Koalicioni i Koordinuar i Krimit të Pronësisë intelektuale të Europol (IPC3), financuar nga Zyra e Pronësisë Intelektuale e Bashkimit Evropian (EUIPO), gjithashtu mbështetën aktivitetet përmes raporteve të inteligjencës me burim të hapur në faqet e internetit dhe llogarive të trafikimit të materialeve doping.

Industria farmaceutike bashkëpunoi duke siguruar inteligjencë nëpërmjet Institutit të Sigurisë Farmaceutike - PSI/Shekulli.