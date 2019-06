Kërkohet paraburgim për mbajtje të paautorizuar të armëve

Prokuroria Themelore në Ferizaj, sot ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore në Ferizaj kundër të pandehurit Sh.T..

Sipas njoftimit, ekziston dyshimi i bazuar se të njëjtit me datë 13 qershor 2019, në fshatin Sllatinë, komuna Kaçanik pas një kontrolli iu është gjetur arma e markës “Ekol Special 99” me një karikator të zbazur si dhe një fishek kalibër 7.62 mm, të cilat i pandehuri i ka poseduar pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët në Kosovë, të cilët janë sekuestruar nga ana e policisë.

I dyshuari është ndaluar për veprën “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).​