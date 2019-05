Dënohet me 2 vjet burgim e gjobë prej 700 euro për vjedhje në një fitnes

Një burrë është dënuar me 2 vjet burgim dhe gjobë prej 700 euro për vjedhje të rëndë në një fitnes, transmeton Koha.net.

Kështu bën të ditur Gjykata Themelore e Prizrenit përmes një komunikate për media, transmeton Koha.net.

“Departamenti i Përgjithshëm Penal ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarit me iniciale A.A. nga Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nën para.1.1 të KPRK-së. I akuzuari me iniciale A.A. nga Prizreni, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy ) viteve, si dhe dënimin me gjobë në shumën prej 700,00 (shtatëqind) euro”, thuhet në komunikatë.

Tutje bëhet e ditur se i dënuari me datën 14.03.2018 dhe 15.03.2018, në orë të pacaktuar, në Prizren në rrugën “Ukë Bytyqi”, në Qendrën Sportive “Sezai Surroi” pikërisht në klubin e fitnesit “Powe Hause”, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo personin tjetër, merr pasurin e luajtshme e të dëmtuarit me iniciale Sh.F, në atë mënyrë që shfrytëzon momentin e volitshëm mos prezencën e të dëmtuarit dhe duke përdorur forcën e hap derën hyrëse të klubit dhe nga aty merr sende me vlerë.