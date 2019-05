Pas megaoperacioni ‘Brezi i gjelbër”, mbeten në burg 18 të arrestuar

Katër ditë pas megaoperacionit të koduar “Brezi i gjelbër”, Gjykata për Krime të Rënda ka lënë në burg të gjithë personat e arrestuar, të cilët akuzohen për trafik të kanabisit nga Shqipëria në drejtim të Greqisë.

Në seancën gjyqësore që u zhvillua me dyer të mbyllura, të arrestuarit u njohën me masën e sigurisë ndaj tyre. Mësohet se 18 personave, 14 prej të cilëve u arrestuan në Sarandë dhe 4 të tjerë që ishin në burg për vepra të tjera, iu komunikua masa e arrestit me burg.

Ndërkaq, gjykata ka lënë në fuqi masën e sigurisë “Detyrim paraqitje” dhe ndalim për të dalë jashtë Shqipërisë për dy gra. Bëhet fjalë për Jonida Jorgjin dhe Poliskeni Korron. Kjo e fundit është e dashura e Kejdi Sadushit, personit të sapoliruar nga një burg në Greqi, të rikthyer në Shqipëri ku edhe ka rinisur trafikun e drogës. Mësohet se Jonida është gruaja e të arrestuarit, Mikel Jorgjit.

Ky i fundit, në bisedat e përgjuara nga prokuroria, rezulton të jetë kërcënuar edhe me fëmijët, pasi policia në një rast kishte kapur një automjet me kanabis në Tepelenë. Prokurori i çështjes, Anton Martini kërkoi nga gjykata masat “arrest në shtëpi” për dy gratë që konsiderohen pjesë e këtij grupi.

Sipas burimeve zyrtare Donald Nelaj dhe Ervis Hysaj, bashkëpunëtorë me njëri-tjetrin, janë të dënuar për vepra të tjera penale dhe aktualisht janë në burg, por hetimet 10 mujore për rrjetin e trafikut zbuluan përfshirjen e tyre.

Të dy kërcënonin Mikel Jorgjin, pasi rezulton se ky i fundit kishte qenë lidhja e tyre me disa pjesëtarë të grupit nga Tepelena. Mes personave që kanë mbetur në burg, janë edhe nëndrejtori i Spitalit të Sarandës Florenc Llanaj dhe futbollisti i Delvinës, Adrian Xhibro.

Trafiku i drogës

Sipas prokurorisë, persona të ndryshëm nga Tepelena, Saranda dhe Gjirokastra, në bashkëpunim me njëri-tjetrin në disa raste, kanë kryer trafik të lëndëve narkotike drejt Greqisë.

“Nga hetimet e kryera deri më tani ka rezultuar se një grup shtetasish shqiptarë me banim në Shqipëri, kryesisht në zonat e Sarandës, Gjirokastrës dhe Korçës, por dhe me banim në Greqi, në bashkëpunim edhe me shtetas grekë, gjatë kësaj periudhe (shtator-prill 2019), kanë trafikuar sasi të ndryshme lëndësh narkotike të llojit kanabis sativa, nga Shqipëria në drejtim të Greqisë, duke shfrytëzuar lëvizjet, kryesisht nga kufiri i gjelbër, midis dy vendeve tona, duke u njohur me këtë aktivitet kriminal, që shtrihej në territoret e dy vendeve dhe me pjesëmarrjen e shtetasve këndej dhe andej kufirit” shkruhet në vendimin e Gjykatës.

Duke iu referuar këtij vendimi, rezulton se numri i personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal është i lartë, ndërsa në pranga kanë rënë edhe një futbollist dhe nëndrejtori i Spitalit të Sarandës. Kështu, mësohet se Kejdi Sadushi e siguronte drogën në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ndërsa, duke kontaktuar me nëndrejtorin Llanaj dhe Xhibron, gjenin personat që do trafikonin drogën me çanta shkolle në supe, përmes kufirit të gjelbër nga Igumenica për në Athinë.

Hetimet

Gjatë hetimeve proaktive, të kryera me metodat speciale, është mësuar se anëtarët e grupit kriminal kishin zgjedhur një mënyrë të veçantë për të kryer trafikun e drogës. Burime nga grupi hetimor thanë se lënda narkotike, e llojit kanabis sativa, trafikohej në sasi të vogla që nuk i kalonin 60 kilogramë. Droga paketohej dhe futej brenda çantave të shkollës, më pas persona të tjerë, pjesë e grupit, i kalonin në këmbë përmes kufirit të gjelbër, nga Saranda drejt Greqisë.

Në 10 muajt e hetimeve, në total janë sekuestruar mbi 1 ton kanabis, mbi 1 kg heroinë e kokainë, lëndë narkotike çokollatë, armatime, 25 automjete dhe sasi të konsiderueshme vlerash monetare. Disa nga të arrestuarit mësohet se janë: Petrit Nanaj (Peço) Mikel Jorgji, Odise Ymeri, Besmir Ymeri, Artan Hoxha, Elton Llanaj, Trimosh Leskaj, Edvin XHibro, Malo Malaj, Kejdi Sadushi, Florenc Llanaj, Adrian Xhibro, Armando Zholi dhe Drin Xhepexhiu. Ndërkohë, në lidhje me këto hetime, janë shpallur në kërkim 6 persona të tjerë, si dhe hetimet vazhdojnë për të bërë të mundur identifikimin e disa personave të tjerë.

Emrat e personave te akuzuar:

1.ALEKS NANAJ (ADIL NANO), 37 vjeç, banues në Sarandë

2. PETRIT NANAJ (PAÇO), 24 vjeç, banues në Delvinë

3. MIKEL JORGJI, 37 vjeç, banues në Sarandë

4. ODISE YMERI, 28 vjeç, banues në Sarandë

5. BESMIR YMERI, 28 vjeç, banues në Sarandë

6. EMILIANT (EMILIAN) LAMKOLLARI, 27 vjeç, banues në Sarandë

7. KUJTIM ZMALAJ, 27 vjeç, nga Puka, banues në Tiranë (aktualisht ndodhet në burg)

8. ARTAN HOXHA, 47 vjeç, banues në Gjirokastër

9. ELTON LLANAJ, 30 vjeç, banues në Mbrostar Ura, Fier

10. ALEKS LIKAJ, 32 vjeç, banues në Sarandë

11. TRIMOSH LESKAJ, 39 vjeç, banues në Gjirokastër

12. ERVIN HYSAJ, 24 vjeç, nga Tirana, banues në

Tepelenë (aktualisht ndodhet në burg)

13. DONALDO NELA, 22 vjeç, banues në Tepelenë

14. ANDREA CACA, 50 vjeç, banues në Tepelenë (aktualisht ndodhet në burg)

15. EDVIN XHIBRO, 40 vjeç, banues në Sarandë

16. PASHK SYLA, 29 vjeç, nga Puka, banues në Tiranë

17. MALO MALA, 44 vjeç, nga Tepelena, banues në Tiranë

18. ORGES HYSA, 24 vjeç, nga Tepelena, banues në Tiranë

19. KEJDI SADUSHI (KOSTA), 28 vjeç, nga Elbasani, banues në Korçë

20. FLORENC LLANAJ, 31 vjeç, banues në Sarandë

21. ADRIAN XHIBRO, 31 vjeç, banues në Sarandë

22. ARMAND ZHOLI, 39 vjeç, nga Tepelena, banues në Sarandë

23. DRINI XHEPEXHIU, 27 vjeç, banues në Gramsh

24. SPIRO LILA, 24 vjeç, banues në Gramsh

25. JONIDA J., 33 vjeç, nga Lushnja, banuese në Sarandë

26. POLIKSENI K. (SARA), 25 vjeç, nga Saranda