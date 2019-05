Një avokat nga Gjilani ka raportuar se nga i dyshuari është telefonuar me telefon me numër të fshehur dhe duke u prezantuar me emër të rrejshëm ka kërkuar të takohet me viktimën si dhe kanosur verbalisht me vrasje.

I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.