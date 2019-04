Nga një muaj paraburgim të dyshuarve për vrasjen në Rugovë

Gjykata Themelore në Pejë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj të pandehurve që dyshohet se kishin kryer një vrasje më 26 prill në afërsi të Rekës së Allagës në Rugovë.

Sipas njoftimit ekziston dyshimi i bazuar se A.N. dhe Sh.L. në bashkëkryerje dhe me dashje, me mjet të rrezikshëm i kishin shkaktuar lëndim të rëndë trupor me dëmtim serioz të dëmtuarit M.N. Aty theksohet se të pandehurit dhe një i mitur me mjete të forta e kishin goditur të dëmtuarin në pjesë të ndryshme trupore, duke i shkaktuar lëndime të rënda e duke e lënë në gjendje të rëndë shëndetësore e duke u larguar nga vendi i ngjarjes.

Gjykata ka thënë se me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale “lëndim i rëndë trupor”.

M.N. u gjet pa shenja jete pas dy ditësh kërkimi.

Siç raportoi KTV-ja, 49-vjeçari dyshohet se u vra nga vëllai i tij për shkak të prerjes së malit.