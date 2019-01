Paraburgim për dy të pandehur që në Gjilan lënduan një person

Gjilan, 30 janar – Gjykata Themelore në Gjilan ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore dhe i ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 (tridhjetë) ditësh të pandehurve E. K. dhe A. Xh.

Ata dyshohen se me datën 27 janar 2019, në parkingun e kafiterisë ‘’Astoria’’, në Gjilan, kanë marrë pjesë në një konflikt fizik me të pandehurin G. A., me ç'rast i kanë shkaktuar lëndim trupor, në atë mënyrë që me dashje dhe përgatitje paraprake, me sëpatë dhe thikë të gjatë 50 cm, e kanë sulmuar të njëjtin.

Më këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor dhe shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, vepra të sanksionuara më Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).