Ndalohet i dyshuari që aksidentalisht plagosi me armë shokun e tij në Kamenicë

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, sot rreth orës 17:30 minuta është njoftuar për një rast, i cili ka ndodhur në komunën e Kamenicës, në të cilin i dyshuari M.E., aksidentalisht ka plagosur me armë shokun e tij.

“Ekziston dyshimi i bazuar, se më 21 janar 2019, rreth orës 15:35 minuta, në rrugën e fshatit Bllatë, komuna e Kamenicës, i dyshuari M.E. (1995), nga pakujdesia ka shkaktuar rrezik të madh për jetën e njerëzve, në atë mënyrë që derisa kishte qenë në veturë me shokun e tij, të dëmtuarin Q.S. (1999), duke provuar revolen e llojit ’Ekol’, aksidentalisht ka shtënë brenda veturës, me ç’rast edhe e ka plagosur të dëmtuarin, i cili për shkak të lëndimeve trupore është dërguar për tretman mjekësor, në Spitalin Regjional në Gjilan dhe është jashtë rrezikut për jetë. Gjithashtu, i njëjti pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm për armët, ka mbajt në pronësi armë zjarri, e cila edhe është sekuestruar nga policia”, thotë Prokuroria Themelore në Gjilan.

Prokuroria menjëherë pas njoftimit me rastin, ndaj të dyshuarit ka nxjerrë aktvendim mbi ndalim në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak të dyshimit se ka kryer veprat penale “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm” dhe “Mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve”.