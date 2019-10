Shumë reagime për zgjedhjen e Idriz Beqirit në KRM “Ambienti” në Klinë

Këto tri diploma të Milaim Musliut nuk i mjaftuan komisionit të Kompanisë Regjionale për Mbeturina “Ambienti”, për ta përzgjedhur si menaxher të njësisë në Klinë.

Musliu, i cili edhe për dy vjet ka qenë ushtrues detyre në këtë pozitë, nuk arriti që të pranohet në konkurs dhe për këtë ai ka dërguar edhe ankesë në Gjykatë, raporton KTV.

E punëtorët e kësaj ndërmarrjeje thonë se Idriz Beqiri, i cili është përzgjedhur menaxher i kompanisë rajonale në Klinë është nipi i kryetarit të komunës, Zenun Elezaj.

Por, pavarësisht pakënaqësive nga punëtorët e Kompanisë Regjionale për Mbeturina “Ambienti”, Idriz Beqiri ka arritur të përzgjidhet menaxher i kësaj kompanie në Klinë. KTV-ja ka provuar që të marrë një përgjigje gjatë së martës nga ai, por zyra e tij ka qenë e mbyllur.

Mirëpo, kjo nuk është hera e parë që kjo ndërmarrje ka probleme me përzgjedhjen e stafit.

Më 29 maj konkursi për pozitën e menaxherit ishte anuluar nga Inspektorati i Punës dhe në vendimin që e ka siguruar KTV-ja, janë evidentuar një sërë shkeljesh përfshirë Udhëzimin administrativ për përzgjedhjen e tij.

Megjithëkëtë, në muajin gusht, shkalla e dytë e këtij institucioni, e kishte shfuqizuar vendimin paraprak, duke i lejuar Beqirit të vazhdojë punën si menaxher i ndërmarrjes për pastrim në Klinë, me arsyetimin se vendimi i parë nuk ka konstatuar drejt gjendjen faktike.

Punëtorët e kësaj ndërmarrjeje publike të hënën kanë mbajtur grevë tërë ditore, duke e kundërshtuar këtë vendim.

E, Idriz Beqiri në një përgjigje për “Kohën Ditore” ka mohuar se ka lidhje familjare me kryetarin e komunës dhe se afërsia e tij me AAK-në i ka ndihmuar ta fitojë punën.

“Unë u jam nënshtruar të gjitha procedurave të konkursit dhe jam përzgjedhur. Përzgjedhja ime nuk ka lidhje me afërsinë time me AAK-në, e as pretendimet që jam nip i kryetarit, se me këtë kompani nuk menaxhon Komuna, e as kryetari i Komunës. Por, në bazë të rregullores së KRM ‘Ambienti’, unë kam nënshkruar kontratën më 15 tetor dhe javën e kaluar kam filluar punën”, ka thënë Beqiri.

Kryetari i Komunës së Klinës, Zenun Elezaj, nëpërmjet telefonit ka thënë për KTV-në se i përzgjedhuri nuk është familjar i tij, por janë nga fshati i njëjtë.

Kurse, kryeshefi ekzekutiv i KRM “Ambienti”, Nexhat Avdullahu, ka thënë se menaxheri është përzgjedhur në bazë të ligjit dhe kritereve dhe se e gjithë kjo është manipulim i punëtorëve nga personat që nuk janë pranuar.