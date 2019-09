Klina pret investitorë për ndërtimin e deponisë së mbeturinave

Ka disa vjet që Komuna e Klinës e ka të domosdoshme një deponi të veten për hedhjen e mbeturinave. Kjo komunë mbeturinat e saj i hedh në deponinën rajonale të mbeturinave në fshatin Sferkë të Pejës.

Me një projekt ideor që e kanë në sirtarë ka dy vjet, Komuna e Klinës kishte shpresuar që do ta jetësonte bashkë me Istogun, por jo me financim nga buxhetet e veta financiare. Për ndërtimin e kësaj deponie të mbeturinave propozimi kishte ardhur prej vetë Komunës së Klinës, si më nevojtare, pasi Istogu e ka një deponi të veten për mbeturina, por edhe ajo është vetëm zgjedhje e përkohshme, shkruan sot Koha Ditore.

Për zgjidhjen e këtij problemi, Komuna e Klinës kishte mbështetur shpresat e saj në jetësimin e projektit për deponinë e përbashkët me Istogun, në sigurimin e donatorit të mundshëm për financimin e këtij projekti. Për deponinë e përbashkët të mbeturinave këtë dy komuna edhe kishin bërë marrëveshje mes veti në tetor të vitit 2017.

(Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.