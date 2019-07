Katërmbëdhjetë dëgjime publike për planifikimin buxhetor për tre vjet në Pejë

Me mbajtjen e dëgjimit me qytetarë, të hënën mbrëma, Komuna e Pejës ka nisur mbajtjen e 14 dëgjimeve publike gjatë këtij muaji me banorët në pjesët urbane dhe rurale për planifikimin buxhetor në kuadër të Kornizës Afatmesme Buxhetore për tre vjetët e ardhshëm 2020 deri 2022.

Në këto takime do të mblidhen kërkesat e qytetarëve, të cilat pastaj nga Komisioni i Kuvendit dhe nga Komisioni i Komunës do të nxirren prioritetet në mënyrë proporcionale në bazë të kapaciteteve buxhetore për hartimin e buxhetit të Komunës për vitin 2020-2022, me të cilën ekzekutivi i Pejës ia ka vënë vetes pesë prioritete për këta tre vjet, shkruan sot Koha Ditore.

Forcimi i ekonomisë komunale, përmirësimi i shëndetësi dhe i mirëqenies sociale, përmirësimi i ambientit dhe qëndrueshmëria e tij, ta bëjnë këtë komunë vend më të sigurt dhe i drejtë për të gjithë, si dhe ofrim të shërbimeve efikase që u përgjigjen kërkesave të qytetarëve.

