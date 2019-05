Kandidati i VV-së për kryetar të Mitrovicës së Veriut planifikon bashkimin e qytetit

Kandidati për kryetar të Komunës së Mitrovicës Veriore nga radhët e Vetëvendosjes, Erden Atiq, thotë se ka në plan bashkimin e qytetit të Mitrovicës, dhe se kjo është arsyeja kryesore që e ka shtyrë të kandidojë për kryetar të kësaj komune në zgjedhjet e 19 majit që do të mbahen në katër komunat veriore të vendit.

Ai gjatë një interviste për KosovaPress, ka shpalosur programin e tij qeverisës, i cili përfshinë gjendjen socio-ekonomike të qytetarëve, punësimin, gjendjen e sigurisë dhe shkatërrimin e strukturave ilegale, por prioritet sipas tij do të jetë kthimi i shqiptarëve të shpërngulur me dhunë, rindërtimi i shtëpive të tyre, si dhe kompensimi i të gjithë atyre të cilët kanë pësuar këto 20 vitet e fundit.

“Ne si Lëvizje Vetëvendosje në kuadër të alternativës qeverisëse të cilën e kemi, kemi plan bashkimin e Mitrovicës ashtu siç ka qenë dhe në kuadër të kësaj kundërshtojmë Mitrovicën si dy qytete dhe si dy bashkësi. Jemi për një komunë, për një qytet. Veriu i Mitrovicës i ka problemet më specifike që e dallon prej komunave tjera. Mjerimi socio ekonomik dihet haptazi do të thotë familjet që jetojnë në gjendje të mjerueshme ekonomike, normal kjo është njëra prej prioriteteve që me gjetë mënyra për punësimin e rinisë dhe të gjitha niveleve që janë të shtypura. Tjetra është aspekti i sigurisë. Natyrisht si shtyllë e tretë është shkatërrimi i lidhjeve ilegale të cilat ndodhin jo vetëm në veriun e Mitrovicës, por komplet në veriun e Kosovës. Kemi me punu në aspektin e kthimit të të gjithë atyre që janë shpërngulur me dhunë. Këtu hynë edhe rindërtimi i shkatërrimit të pronave prej luftës e këndej dhe kompensimi i të gjithë atyre që kanë pësuar këto 20 vitet e fundit prej strukturave paralele serbe”, ka thënë Atiq.

35 vjeçari i lindur në veri të Mitrovicës, me profesion inxhinier i rrjetit, tha se gjendja aktuale e sigurisë në atë pjesë nuk është e kënaqshme dhe është e papranueshme që në shekullin 21 shqiptarët dhe komunitetet tjera jo serbe të jetojnë në në nivelin e getos.

Sipas tij, bashkëpunimi me komunitetin serb ka ngecje të mëdha, për shkak të presionit që bëhet ndaj tyre nga ana e Beogradit, ndërsa ka inkurajuar ata që të marrin guximin dhe të komunikojnë, në mënyrë që të integrohen sa më parë në institucionet e Republikës së Kosovës.

Në lidhje me strukturat ilegale, ai ka bërë të ditur se ato duhet eliminuar duke forcuar të gjitha mekanizmat relevantë, duke dekriminalizuar institucionet siç janë gjykata, prokuroria dhe policia, të cilat siç u shpreh ai, duhet të udhëhiqen nga njerëz me të kaluar të pastër.

“Gjendja e sigurisë nuk është e kënaqshme. Thjesht nuk është më e pranueshme që në shekullin 21 me jetu më në këto rrethana, në nivelin e getos në të cilin fatkeqësisht jetojnë banorët, qytetarët shqiptarë dhe komunitetet tjera. Bashkëpunimi me serbët ka ngecje të mëdha, dihen problemet sepse edhe ata janë nën presion të madh prej institucioneve të Serbisë. Por ne inkurajojmë të gjithë pa dallim, jo vetëm serbët, që të marrin hapa, guxim, që të komunikojmë, në mënyrë që të integrohen edhe ata në institucione të Republikës së Kosovës. Kjo nuk bën pa i forcuar të gjitha mekanizmat, të gjitha institucionet që dorën në zemër nuk janë duke kryer punën as në rajonet tjera të Kosovës. Këtu e kam fjalën për gjykatat edhe për policinë, prokurorinë dhe për të gjithë. Ne mendojmë se këto duhet së pari të jenë të dekriminalizuara, dhe këto institucione duhet të udhëhiqen nga njerëz që kanë të kaluar të pastër”, theksoi Atiq.

Sa i përket fitores në këto zgjedhje, ai tha se ka pak shpresë, për shkak të gjendjes demografike më të re të krijuar në atë pjesë, edhe pse synimi i tij është më shumë fuqizimi i Lëvizjes në komunat veriore.

Kandidati për kryetar nga radhët e Vetëvendosjes ka sqaruar faktin pse faktori shqiptar nuk është duke garuar në këto zgjedhje me një kandidat të vetëm, duke thënë se është pikërisht PDK-ja e cila e ka sjellë Mitrovicën në këtë gjendje.

Atiq ka porositur qytetarët që ditën e zgjedhjeve të dalin masovikisht për të votuar dhe për t’i mundur ata, siç u shpreh, të cilët janë pakicë, por që sot kanë fuqinë.

“Tash me këtë gjendje demografike nuk është shumë shpresëdhënëse. Por ne si Lëvizje jemi në komunikim me të gjitha partitë, përjashtuar Listën Serbe, që me mujt me i bashku të gjitha votat, energjinë, kapacitetet, thjesht për me ndryshu gjendjen faktike që është tash. A do të fitojmë do të shihet me 19 maj, ne jemi për fuqizimin që kemi me pas në këto komuna ndërsa rezultatin do ta shohim me datën 20. Ne i kemi vijat e kuqe, kjo dihet botërisht. Nuk mundemi me hy në garë, nuk mundemi me bashkëpunu me njerëz të cilët në mënyrë direkte ose indirekte e kanë sjellë Mitrovicën dhe komunat tjera në këtë nivel. Mesazhi im për të gjithë qytetarët edhe të veriut të Mitrovicës, por edhe të komunave tjera është që të jenë optimistë, të na besojnë votën. Nuk bëjmë fushata, premtime mediokre të cilat nuk kemi kapacitet me i përmbushë. Këtu jemi lindur, këtu po duam me kalu jetën, së bashku me të gjithë pa dallim, dhe nuk kemi tjetër zgjidhje përveçse ne që ia duam të mirën këtij vendi, me u forcu të gjithë bashkë, me i mujt ata pak që sot kanë fuqi”, potencoi Atiq.

Zgjedhjet komunale në katër komunat e veriut do të mbahen më 19 maj pas dorëheqjes së katër kryetarëve të këtyre komunave.